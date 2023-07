I rumor che sono circolati nei giorni scorsi sul ritorno di Temptation Island in inverno, hanno trovato conferma nella voce dei dirigenti Mediaset. Nel corso della presentazione dei palinsesti 2023/2024 della rete, è stato svelato che il reality-show farà compagnia al pubblico anche a partire dal prossimo gennaio e con un'edizione tutta nuova. Si vocifera, inoltre, che a presentare questa speciale versione del format, potrebbe essere la produttrice Maria De Filippi.

Aggiornamenti sul futuro di Temptation Island

Temptation Island non andrà in onda più solo d'estate: questa è una delle notizie più interessanti che sono emerse dalla presentazione dei nuovi palinsesti di Mediaset.

Lo scorso 4 luglio, infatti, Pier Silvio Berlusconi ha elencato alla stampa tutti i programmi che saranno trasmessi su Canale 5, Italia 1 e Rete 4 a partire da settembre, e tra questi spicca una versione inedita del reality-show sulle tentazioni d'amore.

A gennaio 2024, infatti, i telespettatori potranno assistere al racconto del viaggio nei sentimenti di nuove coppie e il tutto accadrà in un periodo dell'anno insolito, ovvero in pieno inverno e non più tra giugno e luglio come accade da un decennio a questa parte.

Chi sarà al timone di Temptation Island

Nel confermare la versione invernale di Temptation Island, però, i dirigenti Mediaset non hanno dato altre anticipazioni né sul tipo di cast che la animerà né su chi guiderà il racconto del viaggio nei sentimenti delle coppie.

Il giornalista Davide Maggio, però, sostiene che voci sempre più insistenti vorrebbero Maria De Filippi alla conduzione della prossima edizione del reality del quale è stata solo produttrice fino ad oggi.

La padrona di casa di format come Uomini e Donne, C'è posta per te, Tu sì que vales e Amici (tutti riconfermati nella stagione 2023/2024 con nuove stagioni), dunque, a gennaio potrebbe esordire nel ruolo di presentatrice dello show incentrato sulle tentazioni d'amore e che fino ad ora è stato affidato a Filippo Bisciglia (il veterano), ma anche a Simona Ventura e ad Alessia Marcuzzi.

Non si sa ancora se questa versione "winter" di Temptation si svolgerà ancora in Sardegna e soprattutto se il cast sarà totalmente Nip, misto oppure solo Vip.

I programmi di Mediaset: da Temptation Island a Tu sì que vales senza Belen

Non sono mancate le sorprese nel corso della serata in cui sono stati presentati i palinsesti 2023/2024 di Mediaset.

Confermato l'addio di Barbara d'Urso a Pomeriggio 5 (la nuova edizione è affidata a Myrta Merlino e andrà in onda da Roma, non più da Cologno Monzese), e quello di Belen Rodriguez sia a Le iene che a Tu sì que vales; l'argentina sarà sostituita da Veronica Gentili nello show di Italia 1, mentre su Canale 5 non verrà rimpiazzata da nessuna new entry (dovrebbero esserci nel cast solo Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, con la new entry Luciana Littizzetto in giuria al posto dell'uscente Teo Mammucari).

A metà settembre, invece, torneranno Amici con la sua 23esima stagione e il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini con tante novità, a partire dalla presenza di un bel po' di persone comuni nel gruppo di concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà.

Tra la fine di quest'anno e la primavera del prossimo, inoltre, Italia 1 trasmetterà una nuovissima edizione de La Talpa (assente dalla tv da 15 anni) e uno show musicale in stile Sarabanda con Enrico Papi (conduttore anche de La Pupa e il Secchione).

Gerry Scotti, infine, sarà il padrone di casa di un bel po' di programmi sia in prime time che nel preserale: i riconfermati Caduta Libera e Lo Show dei Record, e i ritorni di Io Canto e La Ruota della Fortuna.