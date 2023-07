Nell'ambito della presentazione dei palinsesti televisivi di Mediaset per la stagione 2023-2024 è stata annunciata un’importante novità relativa a Temptation Island.

Tra le numerose news annunciate da Pier Silvio Berlusconi durante l’evento di presentazione c’è anche l’arrivo di una nuova edizione invernale del reality, che si chiamerà Temptation Island Winter.

Ovviamente la nuova edizione, essendo invernale, cambierà location: con essa anche il presentatore potrebbe cambiare, c'è chi punta al riguardo sulla candidatura di Maria De Filippi.

Temptation Island: le novità dell’edizione invernale

La grande novità del Reality Show sarà il cambio di location. Di fatti fin dalla prima edizione Temptation Island è stato caratterizzato da una location estiva, che nello specifico per il format italiano è quella di un resort di lusso in Sardegna. Sul tema del nuovo luogo dove ambientare il programma per la rassegna invernale si è espresso lo stesso Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti televisivi di Mediaset: “Non so se saranno sulla neve, è ancora tutto da decidere".

Il cambio di luogo potrebbe comportare anche nuove dinamiche nel programma, che al momento vede fidanzati e tentatori protagonisti tra mare e spiaggia.

Anche il tanto simbolico momento del falò potrebbe cambiare così forma.

Per quanto riguarda la conduzione dell’edizione Winter non ci sono al momento certezze: potrebbe essere confermato Filippo Bisciglia così come si potrebbe assistere ad un nome a sorpresa come quello di Ilary Blasi, dopo che le edizioni vip sono state condotte da Alessia Marcuzzi e Simona Ventura.

Sullo sfondo rimane come accennato anche la candidatura di Maria De Filippi.

In arrivo Temptation Island Winter su Canale 5

Come accennato in precedenza non si conoscono ancora i dettagli di questo nuovo programma, anche la data stessa di messa in onda di Temptation Island Winter è al momento incerta.

È certa invece la collazione su Canale 5, visti gli ottimi risultati in termini di ascolto che sta ottenendo il programma estivo in onda in queste settimane sulla rete ammiraglia di Mediaset.

L’ipotesi attuale è che la nuova edizione invernale del reality possa essere mandata in onda dopo Natale, lasciando così uno spazio di circa sei mesi tra i due format. I casting per l'inedita edizione Winter dovrebbero invece aprirsi a breve, verranno probabilmente ufficializzati una volta terminata l’attuale edizione.