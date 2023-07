Un posto al sole è sempre ricco di sorprese e una foto postata da Nina Soldano sta facendo sognare i fan. L'attrice che interpreta Marina ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni scatti con Ida Di Benedetto, che in Un posto al sole ha interpretato la contessa Palladini. La madre di Alberto potrebbe riaffacciarsi a palazzo? Per il momento non c'è nessuna conferma da parte dell'attrice, ma molti fan hanno espresso il loro entusiasmo nei confronti di questa possibilità.

Marina e la Contessa Palladini insieme: i fan sognano

Un posto al sole ha abituato i fan a diversi ritorni e l'ultimo in ordine di tempo è stato quello di Luca De Santis, che dopo diversi anni è tornato a Palazzo Palladini.

Intanto una foto di Nina Soldano sta facendo sognare i fan in merito al possibile ritorno della contessa Palladini, assente dalle scene da molte stagioni. Il personaggio interpretato da Ida Di Benedetto attualmente si trova in Argentina, ma non si esclude che possa riaffacciarsi a Napoli, magari per conoscere il nipotino. "La regina dell'alveare è una sola", scrive Nina Soldano sotto la foto che la ritrae con la collega, "eccetto in rari casi in cui due regine possono condividere per un breve periodo lo scettro". Il ritorno della contessa a Napoli sarebbe una gradita sorpresa per i fan di Un posto al sole.

La storia della Contessa Palladini a Un posto al sole

Federica Palladini è stata presente in Un posto al sole dalla prima alla 334ma puntata, per poi fare una breve apparizione nel 2000.

Sono più di vent'anni che questo personaggio, interpretato da Ida Di Benedetto, manca dalle scene, ma nessuno l'ha mai dimenticato. La contessa ha alle spalle una storia lunga e complicata. Con il marito Tancredi ha sempre avuto un rapporto di facciata, mentre con Michele Saviani è nato un legame profondo. Nella stesura di un libro sulla storia della famiglia Palladini, Federica e il giornalista sono stati molto vicini.

Con lui la contessa si è aperta e ha raccontato la sua storia, iniziata con un'infanzia difficile in una famiglia dei bassifondi di Napoli. L'arrivo della figlia Eleonora Palladini ha destabilizzato tutto, perché Michele se ne è innamorato, scatenando l'odio tra madre e figlia. La storia con Michele ha causato anche il divorzio tra la contessa e Tancredi, nonostante i vari tentativi della donna di riavvicinarsi.

Alberto potrebbe riabbracciare la madre

La Contessa Palladini ha lasciato Napoli molti anni fa per stabilirsi in Argentina con il suo amante Damiano. Successivamente è tornata in città per salvare il figlio Alberto da Sonia e da allora di Federica non si sa quasi nulla. L'unica volta in cui è stata nominata Alessandro ha informato la famiglia che Federica era in una clinica psichiatrica dopo la morte della figlia Eleonora. Se dovesse tornare la contessa troverebbe una situazione completamente diversa a Napoli, ma avrebbe anche un nipotino da conoscere.