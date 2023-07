Gabriela e Giuseppe smascherati da una segnalazione dopo il falò di confronto finale avvenuto a Temptation Island.

Nel corso della terza puntata di questa fortunata edizione del reality show, i due si sono ritrovati protagonisti di un "faccia a faccia" che non è passato inosservato dicendosi addio dopo il falò di confronto: stando però a quanto emerso sui social in queste ore, la loro relazione non sarebbe affatto finita come hanno lasciato credere in tv.

Gabriela e Giuseppe: l'addio al falò finale di Temptation Island

Nel dettaglio, Gabriela e Giuseppe sono stati i protagonisti della terza puntata del reality show prodotto da Fascino di Maria De Filippi, in quanto protagonisti di un attesissimo falò di confronto che ha attirato l'attenzione dei tantissimi fan e spettatori del programma.

Un falò anticipato dopo che, Gabriela, si era lasciata andare un po' troppo con il tentatore Fouad: i due si sono isolati e appartati all'interno della camera dei single dove non sono presenti le telecamere e, a quel punto, si sono lasciati andare a dei baci super appassionanti.

Un duro colpo per Giuseppe che, in lacrime, ha ammesso di essere ferito dal comportamento della sua fidanzata: nonostante il forte sentimento che ancora li unisce, il ragazzo ha scelto di uscire da solo dal villaggio.

La segnalazione su Gabriela e Giuseppe dopo il falò finale

Giuseppe ha messo così la parola fine a questa relazione anche se Filippo Bisciglia ha anticipato che ci sarebbero stati nuovi colpi di scena nel corso della prossima puntata di questa fortunata edizione del reality show.

Sta di fatto che, dopo la messa in onda del programma, sono fioccate le segnalazioni sul conto della giovane coppia napoletana, finita nell'occhio del ciclone.

Il motivo? C'è chi sostiene che, in realtà, i due non si sarebbero mai detti addio per davvero così come hanno voluto far credere in televisione.

Gabriela e Giuseppe smascherati: 'Che tristezza pur di apparire'

"I due stanno benissimo insieme. E che tristezza pur di apparire", si legge in una segnalazione riportata in queste ore sui social, dove viene aggiunto che Gabriela non avrebbe mai cambiato l'immagine del profilo WhatsApp, mantenendo una foto che la ritrae assieme al suo fidanzato.

A smascherare la giovane coppia protagonista di Temptation Island 2023 è stato anche Alessandro Rosica, per niente tenero nei loro confronti.

"Gabriela falsa e bugiarda, non sa nemmeno recitare", ha scritto l'esperto di gossip aggiungendo che i due sarebbero tornati insieme dopo l'esperienza nel reality show delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia.