Lunedì 3 luglio, su Canale 5, è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island. Sui social, l'esperto di gossip Alessandro Rosica ha riportato un rumor legato alla coppia formata da Gabriela e Giuseppe. A detta di Rosica, la ragazza sarebbe falsa e non reciterebbe bene la parte della donna ferita. Inoltre ha sostenuto che la coppia sia uscita insieme dal programma.

Le parole di Rosica

Durante la seconda puntata di Temptation Island, Alessandro Rosica si è lasciato scappare un rumor sulla coppia formata da Gabriela e Giuseppe: "Lei falsa e bugiarda, non sa nemmeno recitare.

Uscita insieme al fidanzato e non si sono mai lasciati". Inoltre l'esperto di gossip ha sostenuto che mentre andava in onda la seconda puntata del docu-reality, la coppia sarebbe stata avvistata in giro per la città.

Al momento si tratta solo di un pettegolezzo di gossip, poiché i telespettatori non hanno assistito ad alcun falò di confronto tra i due fidanzati.

Gabriela in lacrime per l'atteggiamento del fidanzamento

In occasione del secondo appuntamento, Gabriela non ha nascosto il suo dolore per l'atteggiamento del fidanzato. La giovane nel corso del falò delle ragazze ha visto alcuni video di Giuseppe mentre flirtava con una delle tentatrici. In varie occasioni, lui ha cercato di resistere alla passione che lo sta travolgendo.

Inoltre ha lasciato intendere che gli sarebbe piaciuto rivedere la sua tentatrice visto che abita in un paese vicino al suo.

Per tutto il tempo Gabriela ha insultato il fidanzato, ma i telespettatori di Temptation Island sui social hanno manifestato empatia per lei. Dal canto suo, anche Giuseppe non ha gradito di vedere la sua fidanzata vicina a uno dei tentatori.

Dopo essere stato chiamato nel pinnettu e aver visto un video della compagna è scoppiato a piangere perché non si sarebbe aspettato di vedere immagini simili.

La reazione di alcuni utenti del web

In seguito al rumor diffuso da Rosica, su Twitter moltissimi utenti hanno perso le staffe. Nel dettaglio, alcuni telespettatori non hanno gradito il presunto spoiler su Gabriela e Giuseppe.

Altri, invece, si sono augurati di vedere un finale diverso per la coppia e sperano che la ragazza durante il falò di confronto esca da sola. Tuttavia, sui social non sono mancati dei commenti ironici sulle reazioni spesso eccessive di Gabriela: "Lei è una queen, spero che non chieda il falò di confronto anticipato". Un altro utente ha detto di voler ancora vedere Gabriela solamente per sentire gli insulti riservati al fidanzato.

Tra i telespettatori, però, c'è anche chi ha sostenuto di trovare Gabriela eccessiva.