Le malefatte di Demir verranno a galla anche durante la sua scomparsa, che avverrà in circostanze misteriose durante un assalto a Villa Yaman.

Züleyha scoprirà che non si è comportato bene con Hülya, una ragazza con cui Demir ha avuto una storia, al punto che l'ha indotta a provare a togliersi la vita.

Züleyha ha bisogno di parlare con Hülya

La scomparsa di Demir farà venire a galla delle scottanti verità. Di lui non si avranno notizie da mesi, nessuno saprà se sia ancora vivo o morto, intanto si farà sentire qualcun altro. Due donne arriveranno a Villa Yaman per chiedere dei soldi a Züleyha.

A quanto pare Demir, da diverso tempo, ogni mese dà dei soldi a un'ex fidanzata. Un modo per ripagare qualcosa di brutto fatta da lui.

Ha lasciato bruscamente questa donna, che si chiama Hülya, per sposare la prima moglie, la ragazza però non l'ha presa bene: spinta dal dolore ha provato a togliersi la vita. Non è morta, ma è rimasta paralizzata e Demir ogni mese la ripaga per questo enorme danno che le ha fatto. Con la scomparsa di Demir i soldi non sono più arrivati, ma Züleyha non si fiderà a dare del denaro a delle sconosciute, così vorrà vederci chiaro e andrà da questa Hülya.

Hülya è la sorella di Hakan

Züleyha raggiungerà la donna in compagnia di Mehmet e avrà così modo di parlarle. Le dirà che arriva da Çukurova appositamente per lei e che è la moglie di Demir Yaman.

Hülya inizierà a piangere quando sentirà il nome di Demir e abbandonerà la stanza, lasciando Züleyha sgomenta.

Sarà la signora che si occupa di Hülya a raccontare la storia. Demir è un vecchio amico di Hakan, il fratello di Hülya. I due hanno studiato insieme a Berlino e successivamente hanno lavorato a Mersin. Ai tempi Hülya aveva solo 18 anni ed era rimasta molto colpita dal fascino di Demir.

Hanno iniziato una relazione segreta proprio da Hakan, e Demir le aveva promesso che l'avrebbe sposata. Inaspettatamente, un giorno, Hülya ha ricevuto una sua lettera, giusto due righe, in cui le comunicava che avrebbe sposato un'altra. Questo racconto verrà fatto anche davanti a Mehmet, che in realtà è Hakan, ma la signora non lo conosce in quanto convinta che sia all'estero.

Züleyha legge la lettera di Demir

Il racconto continuerà con Hülya che ha tentato di togliersi la vita: l'addio di Demir è stato troppo duro da sopportare. Si è buttata dal quarto piano della casa del padre. Mehmet ascolterà la storia impassibile, mentre Züleyha non riuscirà a capire perché Demir abbia deciso di non sposarla. Allora la signora le racconterà della collaborazione professionale finita con Hakan e di alcune risse che ci sono state tra loro.

Intanto Hülya tornerà, nemmeno lei riconoscerà Hakan, e tra le lacrime consegnerà a Züleyha la lettera che le ha scritto ai tempi Demir. La ragazza la leggerà attentamente, che cosa deciderà di fare dopo questa conferma?