Le puntate della terza stagione di Terra Amara saranno caratterizzate dall'arrivo di nuovi personaggi. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, non solo Fikret è giunto in paese, ma ben presto a dare man forte al giovane, che si scoprirà essere il fratellastro di Demir, arriverà Umit. Quest'ultima, la cui presenza sarà giustificata dalla sua assunzione all'ospedale come direttrice generale, darà non poco fastidio a Mujgan, che dopo aver ricoperto il ruolo lavorativo a interim sarà sicura di averne pienamente diritto.

Tra le due dottoresse non tarderanno ad arrivare le incomprensioni, che col passare delle puntate si faranno sempre più evidenti.

Umit nuova direttrice dell'ospedale

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla rivalità che si accenderà tra Mujgan e la new entry Umit. Seguendo la trama della soap turca la dinamica in questione si verrà a creare nel momento in cui Mujgan scoprirà che il ruolo di direttrice dell'ospedale, da lei ricoperto dopo la partenza di Sabahattin con Julide, verrà assegnato a Umit. La dottoressa si infurierà tant'è che ritrovandosi davanti la nuova direttrice non la riconoscerà e la scambierà per una paziente. Visto ciò non tarderà a parlarne male, affermando che di certo il suo nuovo incarico sarà stata frutto di una raccomandazione proveniente dall'alto.

Questa sarà solo la prima delle brutte figure che Mujgan collezionerà.

L'arrivo di Umit ad Adana non avrà unicamente scopi lavorativi. Ben presto i telespettatori scopriranno che la direttrice ha un legame con Fikret. La dottoressa sarà disposta a seguire alla lettera tutte le istruzioni che Fikret le fornirà per vendicarsi di Demir.

Il primo passo sarà quello di avvicinarlo con descrizione e l'uomo sembrerà da subito attratto dalla donna.

Scintille tra Mujgan e Umit

Umit, insediatasi in ospedale, non tarderà a far sentire la sua voce, organizzando una campagna di vaccinazione nei paesi limitrofi ad Adana. Un equivoco farà credere a Mujgan di essere stata indicata dalla dottoressa come colei che sarebbe dovuta andare personalmente in giro a fare le vaccinazioni.

Ritenendola una mossa per allontanarla dall'ospedale, Müjgan si intrometterà durante una riunione del direttivo dell'ospedale, affermando di aver subito un trattamento poco adeguato, considerato anche il fatto che è l'unico genitore ancora in vita del piccolo Kerem Ali.

Immediatamente, però, Mujgan verrà bloccata, visto che Umit affermerà di averla indicata come organizzatrice della campagna e che i suoi colleghi, e non lei, avevano pensato di proporla come addetta alle vaccinazioni vista la sua precedente esperienza. Insomma Umit aggiungerà di non averla mai voluta allontanare dall'ospedale, visto che tutta la parte organizzativa si sarebbe dovuta svolgere negli uffici. Insomma per Mujgan si tratterà di una nuova brutta figura, che però sarà indicativa delle numerose battaglie che le due donne si troveranno a combattere.