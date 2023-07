Zuleyha riscopre l'amore per Demir nel corso delle prossime puntate di Terra amara su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera turca rivelano che ci sarà spazio per un ritorno di fiamma che non passerà affatto inosservato e porterà la protagonista femminile della soap al centro delle trame.

Dopo la morte di Yilmaz, infatti, Zuleyha volterà pagina definitivamente e lo farà concedendo una seconda chance al suo ex marito.

Ritorno di fiamma tra Zuleyha e Demir: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra Amara rivelano che la morte di Yilmaz segnerà per sempre la vita della protagonista femminile della soap.

Il loro amore verrà bruscamente interrotto da un incidente che si rivelerà fatale per il ricco imprenditore: per lui non ci sarà nulla da fare e morirà poco dopo l'intervento immediato dei medici.

A quel punto, la donna si ritroverà sola e potrà contare sul sostegno di Demir: anche lui, nel frattempo, è rimasto solo dopo la cocente perdita di mamma Hunkar.

Sta di fatto che, questo momento di profonda solitudine vissuta dai due protagonisti della soap, li porterà ad avvicinarsi sempre più e ci sarà un ritorno di fiamma inaspettato.

Zuleyha vuole una notte di passione con Demir: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni turche delle nuove puntate di Terra amara rivelano che tra i due si riaccenderà la fiamma della passione e dopo un primo timido riavvicinamento, si renderanno conto che c'è ancora un forte sentimento che li lega.

Il colpo di scena ci sarà quando Zuleyha confesserà alle sue amiche di aver capito di volere ancora Demir, al punto da desiderare e sognare una notte di passione intensa con lui.

Un sogno che ben presto ci concretizzerà, dato che i due torneranno a vivere sotto lo stesso tetto e riprenderanno in mano le redini della loro storia d'amore, pronti a guardare insieme il futuro.

In tal modo, quindi, Zuleyha metterà una pietra sul suo passato e scorderà Yilmaz, quel grande amore che sperava di non dimenticare mai.

Zuleyha scorda Yilmaz: anticipazioni Terra amara

Un ritorno di fiamma che non passerà inosservato neppure tra i fan della soap opera, molti dei quali hanno già polemizzato con questa scelta degli sceneggiatori di puntare sul riavvicinamento tra Zuleyha e Demir.

In tanti, infatti, ritengono che non sia credibile fino in fondo questo colpo di scena, complici le cattiverie che la donna ha dovuto subire in passato da parte del marito.

Alla fine, però, questa sarà la trama centrale che terrà banco tra la fine della terza e l'inizio della quarta stagione della soap opera turca, che continua a registrare ottimi numeri nel daytime pomeridiano di Canale 5.