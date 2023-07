Terra Amara ha in serbo nuovi intrecci, destinati a movimentare le puntate del 31 luglio e del 1° agosto. La settimana riprenderà dallo sparo che ha ferito il piccolo Adnan. Ferito gravemente, il bimbo riuscirà a scamparla, ma in seguito ci saranno dei grossi problemi fra i suoi due padri. Sia Demir che Yilmaz ci tengono al piccolo, per questo si scontreranno animatamente, facendo giungere la notizia della vera paternità di Adnan a tutti gli abitanti del paese.

Mujgan, che in realtà già sapeva la verità sul figlio di Zuleyha, dirà a Behice di voler far finta, col marito, di essere sempre stata ignara della questione.

Questo piano, però, non andrà a buon fine visto che Nazire, dopo aver origliato la conversazione, metterà la dottoressa con le spalle al muro. Nel frattempo, in ospedale, sarà ritirata la targhetta intitolata a Zuleyha.

Terra amara anticipazioni del 31 luglio: le bugie di Mujgan scoperte da Nazire

La questione della paternità di Adnan sarà al centro dell'attenzione. Dopo che il bambino è stato portato d'urgenza in ospedale, a causa della ferita da arma da fuoco, tutto il paese verrà a sapere che è il figlio di Yilmaz. Nonostante la notizia sia sulla bocca di tutta Cukurova, la gente preferirà non parlarne. Anche Mujgan sceglierà di tacere con il marito, mentre quest'ultimo non avrà il coraggio di affrontarla.

E mentre Yilmaz e sua moglie continueranno a prendere le distanze dallo scottante argomento che potrebbe portare esiti insperati sul loro matrimonio, Mujgan inizierà a pensare di doversi fare avanti.

Sarà così che la dottoressa ne parlerà dapprima con la zia Behice, dicendo di voler fingere di aver scoperto la verità su Adnan insieme a tutti gli altri.

Peccato che le sue parole giungeranno alle orecchie di Nazire, la quale non esiterà a costringerla a vuotare il sacco. A questo punto a Mujgan non resterà altro da fare se non ammettere di essere a conoscenza della vera paternità di Adnan da tanto tempo, ancor prima che lo venisse a sapere suo marito.

Spoiler Terra amara, puntata dell'1 agosto: ritirata la targhetta intitolata a Zuleyha

Demir e Hunkar si riconcilieranno, mettendo alle spalle i recenti dissapori dovuti alla presenza di Sevda. I due andranno a prendere Adnan in ospedale per riportarlo alla villa, ma una volta sul posto Demir noterà un particolare dettaglio che lo lascerà perplesso. In sostanza, nel reparto di pediatria manca la targhetta intitolata a sua moglie Zuleyha. Sarà Aykut a spiegare le ragione che hanno portato a togliere questa targhetta.

Nel frattempo in ospedale giungerà anche Yilmaz. Inevitabilmente, la presenza di quest'ultimo scatenerà l'ira di Demir e i due uomini finiranno per avere l'ennesimo scontro. Hunkar e Fekeli concorderanno che Yaman e Akkaya dovrebbero sforzarsi per trovare una soluzione e li convinceranno a incontrarsi per parlarne. Tuttavia, né Demir né Yilmaz sembreranno volersi venire incontro.