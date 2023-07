Proseguono su Canale 5 gli appuntamenti con Un altro domani che sta quasi per volgere al termine, ma ancora tanti sono gli intrighi che dovranno venire a galla. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 31 luglio al 6 agosto, rivelano che Ilena e Tirso si baceranno e verranno sorpresi da Dani mentre Carmen sarà costantemente sorvegliata dalla madre. Proprio Dani, invece, crederà di essersi innamorato di Manu, la nuova arrivata all'interno della fabbrica di Julia. Sul posto di lavoro però, la nuova arrivata non farà altro che creare scompiglio.

A Rio Muni invece, Dolores sarà sempre più sorpresa da tutte le disavventure della figlia e deciderà di tenerla sotto sorveglianza.

Spoiler Un altro domani, nuove puntate: Julia sconvolta dopo aver appreso che la nonna era un'omicida

Manu non si mostrerà affatto interessata al suo lavoro, motivo per cui Julia la sgriderà e minaccerà di licenziarla. Le due donne avranno più di una discussione, in seguito alla leggerezza lavorativa di Manu. Sarà proprio di quest'ultima che Dani scoprirà di essersi innamorato, tanto che si offrirà di aiutarla sul lavoro. Tirso sarà felice di vedere il giovane innamorato e allo stesso tempo si raccomanderà con lui di avere più pazienza con la madre, visti gli ultimi dissapori tra i due.

Julia resterà allibita nello scoprire che Carmen era un'assassina e per credere a quello che Mario le avrà raccontato inizierà a cercare delle prove. Intanto, a Rio Munì Dolores si recherà a fare un giro con la figlia. La donna non sarà affatto contenta del lavoro in fabbrica della figlia, perché sempre in costante contatto con diversi uomini.

Dolores inoltre, rimarrà sbalordita quando Linda le racconterà alcune disavventure della figlia. La mamma di Carmen vorrà che la figlia torni a Madrid, perché non approverà la vita che la giovane conduce a Rio Muni.

Dani sorprende Elena e Tirso mentre si baciano

Francisco cercherà di far cambierà idea alla moglie sulla questione che riguarda Carmen, ma la donna chiederà al marito di appoggiarla nella sua volontà.

Elena e Dani continueranno a litigare, per via delle scorribande del ragazzo. Tirso verrà così in soccorso di Elena, offrendosi di aiutarla. Grazie all'uomo, mamma e figlio riusciranno a riavvicinarsi. Enoa e Kiros saranno pronti per le nozze. La domestica chiederà a Carmen di recarsi nella giungla a mezzanotte. Purtroppo però, la ragazza sotto stretta osservazione di Dolores, non potrà recarsi nel luogo prestabilito.

Elena e Tirso verranno sorpresi da Dani mentre si baciano. Anche Julia sorprenderà insieme la nuova coppia e si lascerà sfuggire la cosa con Ribero e Cloe. La voce arriverà anche alle orecchie di Tirso, che non ne sarà per nulla felice. Intanto, Ribero e Cloe andranno a vedere una casa insieme per convivere. Mentre Cloe sarà entusiasta, Ribero non saprà come far sapere alla ragazza di non essere pronto a questa convivenza.