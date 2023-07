I fan di Terra Amara allarmati per quella che potrebbe essere la programmazione di settembre della soap opera turca dopo le prime indiscrezioni.

Il palinsesto della rete ammiraglia Mediaste subirà degli stravolgimenti e da settembre bisognerà ridare linfa alla seconda parte del pomeriggio.

Per prima cosa, ad esempio, si punterà su una nuova conduttrice al timone di Pomeriggio 5, dopodiché bisognerà trovare la soap adatta per trainare il programma.

Come cambia il palinsesto Mediaset a settembre: d'Urso via da Pomeriggio 5

La programmazione Mediaset di settembre prevede che il ritorno dell'appuntamento con Pomeriggio 5, ma con una serie di cambiamenti importanti.

Al timone si Pomeriggio 5 non ci sarà più Barbara d'Urso: con un comunicato stampa ufficiale Mediaset ha svelato che la conduttrice sarà fuori dal talk show, dopo aver condotto ben quindici edizioni.

Un addio che ha fatto grande rumore sui social e secondo le ultime indiscrezioni al suo posto potrebbe arrivare la giornalista Myrta Merlino, reduce dalla lunga esperienza a La7 al timone de L'aria che tira.

A settembre cambia la programmazione di Terra amara su Canale 5?

Tuttavia per lanciare al meglio la nuova edizione di Pomeriggio 5 bisognerà trovare anche un traino importante, che sia in grado di assicurare ottimi ascolti alla trasmissione che dovrà vedersela con La vita in diretta, il talk show condotto da Alberto Matano.

Secondo le ultime indiscrezioni una delle ipotesi al vaglio in casa Mediaset potrebbe essere quella di spostare l'appuntamento con Terra amara nella fascia oraria che va dalle 16:45 alle 17:30 circa, così da assicurare un buon traino a Pomeriggio 5.

Un'ipotesi che ha scatenato un vespaio di polemiche tra i fan social della soap, molti dei quali si dicono contrari a questo eventuale cambio di programmazione dal prossimo settembre.

'La soap non va spostata', i fan di Terra amara polemici

"La soap non va spostata, Mediaset deve mantenere la messa in onda alle 14:10", ha scritto un commentatore sui social parlando di questo possibile cambio programmazione.

"Perché spostare Terra amara e non mandare in onda La Promessa in quella fascia oraria prima di Pomeriggio 5?

Non possono destabilizzarci in questo modo", ha commentati ancora qualcun altro in rete.

"Terra amara deve restare prima di Uomini e donne, non è accettabile questo cambio palinsesto. Speriamo che Mediaset scarti questa ipotesi", ha scritto ancora un altro fan della soap turca in grado di registrare anche picchi del 27% di share.