Tra le novità dei palinsesti Mediaset del prossimo settembre spicca l'uscita di scena di Barbara d'Urso dalla conduzione di Pomeriggio 5.

La presentatrice non sarà più uno dei volti di punta del palinsesto feriale di Canale 5 e, come se non bastasse, perderà anche la conduzione in prima serata.

Barbara d'Urso fuori da Pomeriggio 5: novità palinsesti Mediaset settembre

Le novità dei palinsesti Mediaset della prossima stagione televisiva prevedono un cambiamento nella fascia del primo pomeriggio, dove non ci sarà più spazio per Barbara D'Urso.

La conduttrice, dopo 14 anni al timone di Pomeriggio 5, esce di scena definitivamente dal programma e dal prossimo settembre non avrà più spazio neppure in prime time.

Con un comunicato stampa ufficiale Mediaset ha reso noto che non ci sarà più Barbara d'Urso al timone della prossima stagione di Pomeriggio 5.

Il contenitore del daytime di Canale 5, che mescola attualità, cronaca e spettacolo andrà avanti, ma con una conduzione differente.

Pomeriggio 5 va avanti senza d'Urso: novità palinsesti Mediaset

Al momento il contratto tra la presentatrice e Mediaset è previsto fino al prossimo dicembre, ma per la stagione autunnale non sono previsti nuovi impegni neppure in prima serata.

Barbara d'Urso non tornerà alla conduzione de La Pupa e il secchione, il reality show che ha condotto nella passata stagione televisiva su Italia 1.

Per la nuova stagione i vertici Mediaset hanno scelto di affidare la conduzione del programma a Enrico Papi, reduce dall'esperienza come opinionista in studio a L'Isola dei famosi.

Chi prenderà il posto di Barbara d'Urso al timone di Pomeriggio 5?

Quale sarà il futuro di Barbara d'Urso? A questo punto non si esclude che la conduttrice possa prendere in considerazione nuove ipotesi lavorative e accettare proposte alternative dalla Rai oppure da altre piattaforme streaming.

Resta da capire, invece, chi prenderà il posto della conduttrice a Pomeriggio 5: al momento non si hanno ulteriori dettagli sul sostituto che da settembre avrà il compito di sfidare La vita in diretta condotta da Alberto Matano.

Tra i nomi che circolano in queste ore spicca quello di Simona Branchetti, la giornalista del Tg5 attualmente al timone di Morning news su Canale 5, il programma estivo della rete ammiraglia che sta riscuotendo un buon successo dal punto di vista auditel con una media del 20-21% di share al giorno.

Sarà lei l'erede di Barbara d'Urso al pomeriggio?