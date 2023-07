Nelle prossime puntate di Terra Amara Üzum verrà investita da una motocicletta. La piccola, che si troverà in compagnia di Zuleyha e del suo nuovo amore Hakan, avrà un incidente e cadrà a terra priva di sensi.

Nel frattempo, Fikret continuerà le sue indagini per risalire al colpevole della morte di Fekeli e, quando verrà a saper che di tratta di Abdulkadir, non avrà pietà, mettendosi a sua volta nei guai.

Questo e molto altro ancora nei nuovi episodi della soap opera, di seguito i dettagli.

Terra amara anticipazioni: Fikret vendica la morte di Fekeli

Le nuove anticipazioni della soap opera rivelano che in Terra amara Behice muore per non finire in carcere, colpevole di aver ucciso Hunkar. La madre di Demir perderà la vita proprio appena prima di convolare a nozze con il suo grande amore Felkeli.

Sarà Zuleyha a incastrare Behice che, non avendo più alcuna via di uscita, assolderà un uomo per farsi colpire alla spalla, insenando la sua dipartita. Peccato che il proiettile la colpisca al cuore, non lasciandole scampo.

Non passerà molto tempo prima che anche Fekeli passi a miglior vita. L'uomo cercherà di scoprire la vera identità di Mehmet e finirà nel mirino di Abdülkadir che si vendicherà di lui.

La sofferenza di Zuleyha sarà immane e la sfortuna non le darà pace, anche per un altro avvenimento che la metterà in ginocchio.

Umit investita da una moto nelle nuove puntate di Terra amara

Zuleyha, dopo la perdita di Demir, si legherà ad Hakan. sebbene non sappia che le sta mentendo sulla sua identità. Il loro sarà un amore travolgente ma non privo di difficoltà, anche perché Hakan dovrà stare molto attento a non farsi scoprire dalla sua amata.

In una apparente mattinata tranquilla, i due si troveranno per le vie di Cukurova con la piccala Umit. La bimba, dall'altra parte del marciapiede, attraverserà la strada con imprudenza e a nulla serviranno le grida di Zuleyha che, nel frattempo, avrà visto una motocicletta sopraggiungere a grande velocità.

La piccola verrà investita e cadrà al suolo priva di sensi, mentre Zuleyha sarà disperata alla sola idea di perderla.

Che ne sarà di lei, sopravviverà?

Terra amara, spoiler: Zuleyha ingannata dall'uomo che ama

Fikret vorrà vendicare la morte di Fekeli e così terrà in ostaggio Abdulkadir in un capanno. I suoi piani però cambieranno dopo che il luogo in cui si trova il cattivone verrà avvolto dalle fiamme, costringendolo a fuggire. Abdulkadir riuscirà a liberarsi e a fuggire.

Continuando con le anticipazioni di Terra amara, una volta al sicuro, Abdülkadir dirà ad Hakan che Fikret l'ha incastrato davanti a Fikret per la morte di Fekeli. Intanto, Zuleyha sarà completamente ignara del fatto che Hakan le stia mentendo sulla reale identità e che sia ricercato dalla polizia. Non avrà tuttavia modo e tempo per pensarci, visto che ora la sua preoccupazione più grande sarà quella di sperare che la piccola Uzum si salvi dopo l'incidente.