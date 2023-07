Sono passati pochi giorni da quando i fan di Uomini e donne hanno ascoltato per la prima volta La canzone di Pinuccia, il brano con cui la ex dama del Trono Over ha debuttato nel mondo della musica. Intervistata da tv locali e sui social, la signora di Vigevano ha fatto sapere che le piacerebbe tanto tornare in studio anche solo per presentare il suo singolo. In merito alla mancata riconferma nel cast, Pinuccia Della Giovanna si è detta tranquilla anche perché la sua conoscenza con Alessandro Rausa prosegue.

Aggiornamenti sulla protagonista di Uomini e Donne

Pinuccia di Uomini e donne ha debuttato nel mondo della musica con un brano che parla dell'amore a qualsiasi età, ovvero della possibilità che tutti hanno di trovare l'anima gemella sia da giovani che da adulti.

In occasione dell'uscita del suo primo singolo, la dama del Trono Over ha rilasciato diverse interviste e in una di queste ha anche fatto accenno alla sua esperienza nel programma di Canale 5.

Quando le è stato chiesto se le piacerebbe tornare agli Elios, anche solo per riabbracciare le tante persone che ha conosciuto nei mesi passati, Della Giovanna ha colto la palla al balzo per fare una sorta di appello a Maria De Filippi.

"Vorrei presentare il mio brano in studio, anche perché lei mi ha sempre voluto bene ed è il ricordo più bello che ho", ha dichiarato la vigevanese ad un blog.

Il retroscena sul cavaliere di Uomini e Donne

Quando l'intervistatore le ha chiesto di commentare la sua mancata riconferma nel parterre del Trono Over quando la stagione 2022/2023 di Uomini e Donne era ancora in corso, Pinuccia ha detto: "L'essere rimasta a casa, non è stato un problema".

"Ci sono rimasta volentieri, anche perché non ce la facevo più con tutti quegli attacchi", ha precisato la dama facendo riferimento alle liti che ha avuto soprattutto con Tina Cipollari davanti alle telecamere.

Per quanto riguarda il cavaliere che ha corteggiato per oltre un anno senza mai riuscire a convincerlo a fidanzarsi, Della Giovanna ha fatto sapere: "Con Alessandro mi sento ancora, ma la frequentazione non andava più bene ed è giusto che io sia andata a casa".

Il parere di chi guarda Uomini e Donne

L'avventura di Pinuccia a Uomini e Donne, però, potrebbe non essere finita per sempre: da settimane, infatti, molti fan chiedono alla redazione di dare un'altra possibilità alla signora di Vigevano che per più di un anno ha contribuito al successo del Trono Over.

L'esperienza di Della Giovanna nel dating-show si è interrotta la scorsa primavera quando, dopo aver finto uno svenimento e aver pressato Alessandro, Maria De Filippi ha deciso di non riconfermarla nel cast per il bene di tutti. "Credo non sia più il caso che torni", ha detto la padrona di casa alla dama dopo aver realizzato che Rausa non ce la faceva più a schivare il suo corteggiamento e le scenate di gelosia che gli faceva tutte le volte che usciva con altre donne.

Nelle interviste che ha rilasciato in questa metà di luglio, però, la 80enne si è detta tranquilla circa il suo allontanamento dallo studio, anzi ha precisato di avere un bellissimo ricordo della presentatrice e del rispetto che le ha sempre portato davanti alle telecamere.

Visto l'affetto che nutre tutt'ora per Maria, Pinuccia vorrebbe tanto partecipare ad una delle nuove puntate di U&D anche solo per presentare la canzone che durante l'estate intonerà in sagre di paese e in sale da ballo in giro per l'Italia. Non è da escludere, però, che gli autori decidano di reintegrare la vigevanese nel cast fisso dell'edizione 2023/2024, quella che debutterà su Canale 5 lunedì 11 settembre con la registrazione che si svolgerà l'ultima settimana di agosto.