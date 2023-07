Terra Amara prosegue con nuove puntate su Canale 5 e tra qualche settimana ci sarà un evento decisivo per Cukurova, perché Hunkar perderà la vita.

Zuleyha prometterà di trovare l'omicida e non esiterà ad accusare pubblicamente Behice, pur non avendo nessuna prova. Per evitare disordini, Fekeli deciderà di mandare la zia di Mujgan a Istanbul, ma lei non sarà d'accordo. Arrivata in aeroporto la donna inscenerà infatti un'aggressione, ma finirà ricoverata in gravi condizioni.

Anticipazioni di Terra amara: Zuleyha accuserà Behice per la morte di Hunkar

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che presto Behice eliminerà Hunkar, colpevole di aver scoperto il suo passato da omicida. La zia di Mujgan riuscirà a fuggire senza lasciare nessuna traccia e non ci saranno prove contro di lei.

La prima a sospettare di Behice sarà Zuleyha, che in un impeto di rabbia non esiterà ad accusare la donna davanti a tutta Cukurova. Fekeli penserà che la cosa migliore per la mantenere la pace sia che Behice torni a Istanbul. La donna fingerà di voler partire e rifiuterà la proposta di sua nipote Mujgan,h che vorrebbe seguirla con Kerem Ali. Behice, infatti, avrà un piano ben preciso per evitare il suo trasferimento a Istanbul.

Anticipazioni delle prossime puntate: il piano di Behice andrà storto

Le prossime puntate di Terra amara vedranno al centro dei riflettori i primi dubbi di Fekeli su Behice. Dopo le accuse di Zuleyha, Ali Rahmet deciderà di allontanare la zia di Mujgan dal ranch, ma non sarà affatto facile.

La donna, infatti, non avrà nessuna intenzione di lasciare Cukurova ed escogiterà un piano per evitare la partenza.

Una volta in aeroporto, la Behice aprirà la sua valigia abbandonando i suoi indumenti nel piazzale, mettendo in scena un'aggressione. La donna pagherà un uomo disposto ad aggredirla. Dopo averlo incoraggiato a prenderla a pugni, la donna gli chiederà di sparare un colpo di arma da fuoco per ferirla di striscio e rendere tutto più credibile.

Fikret troverà Behice in gravi condizioni

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che l'uomo pagato da Behice esiterà un po', ma poi eseguirà gli ordini della donna. Al momento di mirare, prima di premere il grilletto, un cane si lancerà addosso al finto aggressore avvertendo un pericolo. A causa di questo imprevisto, l'uomo non potrà tenere la mira e premerà il grilletto ferendo gravemente Behice che cadrà priva di sensi nel bosco.

Arrivati davanti all'aeroporto, Fikret e Mujgan noteranno gli effetti personali di Behice e temeranno il peggio. Il nipote di Fekeli si metterà subito alla ricerca della donna e riuscirà a trovarla, ma la zia di Mujgan sarà in gravi condizioni.