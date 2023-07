Diversi colpi di scena catalizzeranno l'attenzione dei telespettatori di Terra Amara durante le puntate dal 24 al 29 luglio su Canale 5. Le trame della soap opera segnalano che Zuleyha Altun riuscirà a riabbracciare i suoi figli. Sermin Yaman e Behice, invece, crederanno che Fikret nasconda qualcosa.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha felice dopo aver riabbracciato i figli

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Sevda racconterà a Zuleyha di aver assistito ad una conversazione di Sermin in cui riferiva a Demir del suo piano di fuga con Yilmaz.

La protagonista così rinuncerà ad uccidere la suocera per poi gettarsi in lacrime tra le sue lacrime. Hunkar poi si recherà a prendere i nipoti a casa di Sevda in modo che possano stare insieme alla loro madre. La matrona inoltre convincerà Demir ad abbassare l'ascia di guerra e far ritorno a casa.

Zuleyha apparirà felice quando riabbraccerà i suoi bambini. Più tardi, la donna e Yilmaz di confronteranno in un luogo isolato. Alla fine, i due rinunceranno a fuggire insieme in quanto decisi a chiedere il divorzio ai rispettivi partner per non nuocere ai loro figli.

Mujgan nega il divorzio a Yilmaz

Nelle prossime puntate di Terra amara, Mujgan apparirà del tutto contraria alla richiesta di Yilmaz in quanto non avrà nessuna intenzione di far crescere Kerem Ali con due genitori separati.

Anche Demir rifiuterà categoricamente di separarsi da Zuleyha. La protagonista a questo punto gli dirà che Adnan non è suo figlio ma bensì di Yilmaz per cercare di convincerlo. Ma il ricco imprenditore non si farà scalfire da questa ammissione ribadendo a Zuleyha di considerare il piccolo suo erede nonostante non lo abbia generato lui.

Gaffur, intanto, metterà in cattiva luce Rasit agli occhi di Saniye che invece lo reputerà un grande lavoratore.

Behice e Sermin sospettano di Fikret

Behice e Sermin appariranno certe che Fikret stia nascondendo uno scheletro nell'armadio. A tal proposito, il nuovo arrivato riceverà le confessioni amorose di Mujgan, tanto da entrare in sintonia con lei.

Behice, invece, sarà sempre più diffidente nei confronti del giovane appena arrivato a Cukurova con un piano in testa. Pertanto, la darklady si introdurrà nella stanza di Fikret in cerca di prove per smascherarlo. Behice infatti troverà tra i suoi effetti personali un passaporto con il suo vero nome.

Demir, invece, deciderà di organizzare la cerimonia di circoncisione di Adnan a villa Yaman nonostante Zuleyha sia contraria. Anche Yilmaz non vedrà di buon occhio la scelta del rivale, tanto da precipitarsi alla tenuta per affrontarlo a muso duro. Sarà in questo frangente che si udirà un colpo d'arma da fuoco rimbombare alla tenuta che terrà tutti con il fiato sospeso.