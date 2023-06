La soap opera turca Terra Amara è sempre più avvincente. Negli episodi futuri si sentirà ancora parlare di Yilmaz Akkaya che morirà in un incidente stradale. Behice Hekimoglu si infurierà quando scoprirà che sua nipote Mujgan non erediterà nulla dal compianto marito.

La new entry Fikret Fekeli, invece, non riuscirà più a frenare la forte attrazione nei confronti della dottoressa Hekimoglu, dato che in un momento di sconforto coglierà l'occasione per baciarla.

Trame turche, Terra amara: Behice e Mujgan lasciano la tenuta di Fekeli

Nelle prossime puntate in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, la spietata Behice vorrà approfittare della morte improvvisa di Yilmaz, deceduto a causa di un incidente stradale.

La donna farà di tutto per convincere Mujgan a impossessarsi dell'eredità che le spetta del defunto marito, in più la obbligherà a lasciare la villa di Ali Rahmet Fekeli a seguito di una lite con la domestica Nazire. La signora Hekimoglu, prima di abbandonare la tenuta, farà presente a Fekeli che la nipote ha diritto di rifarsi una nuova vita a Istanbul per il bene del figlio Kerem Ali. In seguito Behice, tramite l’avvocato, apprenderà che Yilmaz prima di morire ha venduto ogni suo bene a Hunkar, lasciando alla moglie soltanto la piccola villa presente nella tenuta Yaman.

Quando Behice e Mujgan torneranno da Fekeli, lui ipotizzerà che Yilmaz abbia venduto i suoi possedimenti con la consapevolezza che si sarebbe preso lui carico della dottoressa.

L'uomo chiederà delucidazioni a Zuleyha, la quale non saprà dirgli dove Yilmaz abbia nascosto il denaro ricavato dalla vendita.

Arrivano Umit e Bahtiyar a Cukurova, Fikret chiede scusa a Mujgan dopo averla baciata

Intanto in città metterà piede Fikret, il nipote di Fekeli, che grazie ad alcuni flashback si rivelerà essere il figlio illegittimo del defunto Adnan Yaman.

L’obiettivo del ragazzo sarà quello di vendicarsi del fratellastro Demir. Mentre all’ospedale di Cukurova prenderà servizio come medico suo cugino Bahtiyar. Anche la nuova direttrice del nosocomio, Umit, è una sua vecchia conoscenza. Fikret e Umit si scambieranno un bacio sulle labbra durante il loro primo incontro: tra i due non c'è proprio una relazione e Fikret metterà le cose in chiaro durante un dialogo con il cugino.

Intanto Mujgan sarà disperata per non poter ereditare alcun bene dal defunto marito Yilmaz e a consolarla ci penserà Fikret, che le darà un bacio e si scuserà per questo. Il giorno dopo la dottoressa Hekimoglu sorprenderà il suo spasimante mentre avrà una conversazione con Umit: Fikret si giustificherà prontamente con Mujgan, dicendole di aver conosciuto la nuova direttrice dell’ospedale in Germania in quanto era una cliente del suo negozio.