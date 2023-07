Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara, destinate alla fascia pomeridiana di Canale 5, rivelano che Demir si ritroverà a vivere dei momenti di grande dolore.

Per il ricco imprenditore arriverà il momento di salutare per sempre la mamma, un decesso che avverrà in un modo spietato.

Sta di fatto che, in seguito alla morte di Hunkar, Zuleyha si troverà a prendere in mano le redini della gestione di Villa Yaman.

La morte di Hunkar: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che ci sarà spazio per la resa dei conti tra Hunkar e Behice.

La mamma di Demir scoprirà che la sua rivale è una arpia. In passato è stata l'artefice della morte dei suoi mariti per impossessarsi dei loro averi.

A quel punto Hunkar deciderà di affrontarla per chiederle di sparire per sempre da Cukurova e lasciare in pace la sua famiglia.

La reazione di Behice, però, non sarà delle migliori e colpirà mortalmente la sua nemica, lasciandola in fin di vita e scappando via senza chiamare i soccorsi.

Ovviamente per Hunkar non ci sarà nulla da fare: il corpo esanime della donna verrà ritrovato dal figlio.

Demir seppellisce la mamma: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara rivelano che Demir farà i conti con questa macabra scoperta, che lo lascerà senza parole.

Il ricco imprenditore ritroverà il corpo della mamma e a quel punto si renderà conto che non ci sarà più niente da fare.

Un dolore straziante per Demir, che di punto in bianco si troverà a dire addio per sempre al grande amore della sua vita.

Il momento più difficile sarà quello del funerale. Demir sarà chiamato a seppellire il corpo della mamma e prima di farlo le prometterà di non darsi pace fino a quando non troverà il suo assassino.

Un dolore immenso anche per Fekeli. L'uomo sarà stravolto dalla notizia della morte della donna e si dirà disposto a tutto pur di indagare per scoprire chi le ha fatto del male in quel modo.

Zuleyha prende il posto di Hunkar: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che le indagini sulla morte di Hunkar andranno avanti per molto tempo, dato che Behice si rivelerà molto brava a insabbiare tutte le prove a suo sfavore.

Intanto, dopo la morte della mamma, Demir chiederà a Zuleyha di prendere il posto della mamma all'interno di Villa Yaman.

Da quel momento sarà Zuleyha a occuparsi della gestione della tenuta e a dare tutte le indicazioni necessarie per il corretto svolgimento delle varie mansioni, diventando di fatto la nuova signora di Villa Yaman.