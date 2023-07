Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la serie tv turca Terra Amara, che viene trasmessa dal lunedì alla domenica, eccetto il sabato, con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 24 a domenica 30 luglio, Yilmaz e Zuleyha decideranno di non fuggire e di chiedere ai rispettivi coniugi il divorzio. Inoltre il piccolo Adnan si sparerà un colpo con l'arma tenuta in casa dal padre, mentre Behice troverà dei documenti che testimoniano che Fikret non è quello che dice di essere.

Hunkar vuole far riunire Adnan e Leyla a Zuleyha

Nella puntata di Terra amara che sarà mandata in onda lunedì 24 luglio, Yilmaz sarà certo che è stata Hunkar a raccontare a Demir della fuga insieme a Zuleyha e vorrà toglierle la vita. Il giovane per portare il compimento il suo proposito, la porterà in un capanno abbandonato e la cospargerà di fuoco. In seguito si accorgerà del gesto fatto e tornerà indietro per metterla in salvo. Intanto arriverà Fekeli, tutto terrorizzato.

Nell'episodio di martedì 25 luglio, Hunkar si recherà nell'abitazione di Sevda per riprendere Leyla e Adnan, con lo scopo di farli riunire con Zuleyha. Successivamente inviterà Demir a porre fine una volta per tutte alla lotta familiare e gli chiederà di tornare alla tenuta.

Il marito di Yilmaz rifiuta il divorzio

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 26 luglio, Yilmaz e Zuleyha comprenderanno che non ha più senso fuggire. Infatti converranno che la scelta più è quella di rimanere a Cukurova. In questo i loro figli non dovranno allontanarsi da Demir e Mujgan. I due ragazzi hanno anche deciso che chiederanno ai rispettivi coniugi la separazione.

L'uomo lo chiederà alla moglie, ma Hekimoglu gli farà presente che Kerem Ali non vivrà la stessa incertezza familiare lei ha avuto da bambina. Intanto pure Altun riceverà un netto rifiuto da parte del marito. A questo punto la donna gli rivelerà qualcosa che potrebbe turbarlo.

Nella puntata di giovedì 27 luglio, Demir riferirà a Zuleyha che Adnan rimarrà comunque suo figlio, anche se Yilmaz ha appreso di essere il padre biologico.

Nel frattempo Gaffur denigrerà Rasit, questo perché è ben visto da Saniye. In tutto questo Sermin e Behice saranno sempre più certe che Fikret ha un segreto, mentre Mujgan crederà in lui.

Tutti sono in ansia per le sorti di Adnan

In base agli spoiler di venerdì 28 luglio, Behice continuerà a non fidarsi di Fikret e cercherà degli indizi nella sua stanza, fino a quando non scoverà dei documenti che indicano il suo vero nome. Intanto Demir preparerà una festa per la circoncisione di Adnun, anche se Hunkar e Zuleyha sono contrari. Quando Yilmaz apprenderà la notizia, discuterà animatamente con l'uomo. Nello stesso momento Adnun prenderà l'arma del padre e si sparerà un colpo contro.

Nella puntata di domenica 30 luglio, tutti saranno preoccupati per l'operazione a cui sarà sottoposto Adnan e confideranno che presto possa stare meglio. Infine Zuleyha avrà paura che Mujgan possa uccidere il figlio e le imporrà di non fare accesso in sala operatoria.