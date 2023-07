La soap opera La promessa prosegue la propria messa in onda su Canale 5 con le intricate vicende dei marchesi di Lujan.

Dando uno sguardo alle anticipazioni provenienti dalla Spagna, presto Jana penserà di essere molto vicina all'assassino di sua madre e a causa di un anello sospetterà del barone. Convinta della pericolosità del padre di Cruz, Jana proverà ad affrontare l'uomo che non esiterà a minacciarla. Lei però sarà decisa a vendicarsi di lui e ruberà l'arma del marchese per farsi giustizia da sola.

Anticipazioni La promessa: Jana sospetterà del barone

Le anticipazioni de La promessa raccontano che Jana noterà che il barone indossa un anello molto particolare. Si tratta, infatti, del gioiello che indossava l'assassino di sua madre e la ragazza sospetterà subito che sia stato lui a rovinare la sua famiglia. Ad alimentare i suoi dubbi sull'onestà dell'uomo, inoltre, sarà il pestaggio di Romulo. Il maggiordomo verrà picchiato proprio poco dopo aver minacciato il padre di Cruz e per Jana il quadro sarà chiaro.

La cameriera, in ogni caso, non avrà nessun timore e deciderà di affrontare personalmente il barone. Quest'ultimo, però, saprà come difendersi e metterà in atto un piano per incolpare la cameriera di furto.

L'uomo parlerà con sua figlia e quindi Jana rischierà di perdere il suo lavoro, ma sarà più furba del barone e riuscirà a non cadere nella sua trappola.

Anticipazioni prossime puntate: Jana decisa a parlare con Manuel

Le prossime puntate de La promessa vedranno al centro delle scene Jana. La ragazza sarà distrutta dal fidanzamento di Manuel e Jimena e vederli felici insieme la farà stare peggio.

La ragazza, inoltre, sarà decisa a vendicare la morte di sua madre e inizierà a pensare di togliere la vita al barone. L'uomo si sentirà messo alle strette per l'omicidio di Dolores e per rimediare non esiterà ad accusare Romulo. Quest'ultimo reagirà molto male e tenterà pure di colpire il padre di Cruz con una statuetta. Da questo si evincerà che il maggiordomo probabilmente sa qualcosa in merito alla morte della madre di Jana.

Maria troverà i proiettili tra le cose della sua amica

Le anticipazioni de La promessa rivelano che Jana deciderà di chiarire una volta per tutte con Manuel e si recherà all'hangar. Prima di andare a parlare con lui, però, la ragazza riuscirà a rubare dall'ufficio del marchese una rivoltella con due pallottole. Jana avrà intenzione di lasciare per sempre il palazzo, ma prima vorrà dichiarare i suoi sentimenti a Manuel e togliere la vita del marchese.

Intanto Maria troverà una scatola di proiettili tra le cose di Jana e sarà convinta che la sua amica stia per compiere una pazzia, riuscirà a fermarla? Il barone si è guadagnato l'odio di più di una persona al palazzo e non sarebbe semplice risalire a lei.