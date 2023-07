Diversi colpi di scena si verificheranno durante le puntate di Terra Amara che i telespettatori potranno seguire prossimamente in Italia.

Gli spoiler turchi della soap rivelano che Fadik vedrà andare in fumo il suo desiderio di formare una famiglia. La domestica, infatti, verrà abbandonata da Rasit (Sahin Vural) a poche ore dalle nozze.

Terra amara anticipazioni: Fadik e Rasit decisi a sposarsi il prima possibile

Le anticipazioni di Terra amara sugli episodi che arriveranno su Canale 5 nelle prossime settimane annunciano brutte notizie per Fadik.

Tutto comincerà quando Zuleyha (Hilal Altinbilek) darà il permesso ad alcuni cittadini di Cukurova in difficoltà di sposarsi in una cerimonia in comune dopo essere diventata la nuova signora della villa in seguito alla morte di Hunkar Yaman (Vahide Perçin).

Gulten e Cetin decideranno di sposarsi alla fattoria Yaman sebbene non abbiano problemi economici. Inoltre, tra coloro i quali vorranno convolare a nozze, ci sarà anche una coppia di anziani insieme a Fadik e Rasit. Purtroppo, un intoppo legale rischierà di mandare a monte la felicità della domestica e dell'ex complice di Hatip.

Cetin e Gulten si sposano

Nei prossimi episodi di Terra amara Rasit scoprirà di non avere i documenti in regola a poche ore dalla cerimonia nuziale con Fadik. Zuleyha, a questo punto, deciderà di aiutare il promesso sposo, sfruttando le conoscenze di Demir Yaman (Murat Ünalmış) per recuperare la certificazione necessaria presso il municipio di Cukurova.

Fadik, intanto, indosserà il proprio abito da sposa, mentre Cetin e Gulten si appresteranno a diventare marito e moglie mano nella mano.

Sarà in questi momenti che la domestica si scontrerà con una triste verità.

Rasit non si presenta alle nozze, Fadik disperata

Rasit non si presenterà alle nozze, in apparenza senza un motivo valido. Rasit, infatti, sembrerà essere svanito nel nulla, mentre Fadik piangerà lacrime amare per aver creduto alle sue dichiarazioni d'amore.

Zuleyha Altun, a questo punto, proverà a tirare su il morale di Fadik, suggerendole di non disperarsi per quanto accaduto con Rasit. La ragazza accoglierà con entusiasmo il suggerimento della padrona, decidendo di partecipare alla festa del matrimonio di Cetin e Gulten.

Tuttavia, Fadik non potrà fare altro che pensare a che fine abbia fatto Rasit.

La domestica supporrà che gli sia successo qualcosa di grave o che le abbia raccontato molte bugie.

Cos'è successo a Rasit? Non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara per scoprire come evolverà questa storyline.