Tutto cambierà ancora in peggio per Züleyha nelle prossime puntate di Terra amara quando verrà a sapere che Ümit è incinta di quattro mesi e che il bambino che aspetta è di Demir.

Umit, complice di Fikret, arriva a Cukurova con la chiara intenzione di vendicarsi di Demir e di tutta la famiglia Yaman. Diventa amante del marito di Zuleyha, ma finisce poi con l'innamorarsene, mandando a monte tutti i suoi intenti.

Le cose si complicheranno dopo che Zuleyha scoprirà non solo che Demir l'ha tradita, ma che la sua amante è incinta. Che cosa deciderà di fare?

Terra amara anticipazioni, Umit distrugge Zuleyha

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra amara raccontano che Sevda sarà la prima a venire a conoscenza della gravidanza di Umit e la pregherà di mantenere il silenzio con Zuleyha, promessa che la dottoressa non manterrà.

Zuleyha farà sapere a Sevda di essere a conoscenza di tutta la verità: "Non avrei mai immaginato che potesse accadere qualcosa del genere" lamentandosi del fatto di essere stata ingenua a non aprire gli occhi, visto che le persone intorno a lei l'avevano messa in guardia rispetto l'infedeltà di Demir.

Tuttavia, Zuleyha aveva deciso di dare una seconda opportunità a Demir dopo la morte di Yilmaz, visto che si era mostrato gentile e premuroso con lei come non lo era mai stato.

La sua fiducia è stata però mal riposta, sebbene Demir sia stato - almeno inizialmente - preso in giro da Umit e Fikret solo per distruggerlo.

Il segreto di Sevda nelle nuove puntate di Terra amara

Ci saranno tanti segreti che terranno alta l'attenzione dei telespettatori di Terra amara nei prossimi episodi che andranno in onda su Canale 5.

Come mai Sevda tiene così tanto a Umit e alla sua reputazione? La risposta è molto semplice: si scoprirà che è sua madre.

Sevda, dopo aver appreso la notizia della gravidanza di Umit, le farà una proposta che la metterà in ginocchio.

Anticipazioni Terra amara: Sevda vuole che Umit rinunci alla gravidanza

Se Demir venisse a sapere le reali intenzioni di Umit, la sua reazione sarebbe terribile, figuriamoci se scoprisse che aspetta un bambino da lui.

Proprio per queste ragioni, Sevda parlerà senza troppe remore a Umit, dicendole che il bambino che porta in grembo non può nascere: sarebbe in pericolo sia la sua vita che quella della stessa madre.

E così, Sevda proporrà alla figlia di interrompere la gravidanza. Peccato che la giovane dottoressa sia incinta già di quattro mesi e che non abbia alcuna intenzione di rinunciare al bambino, l'unica speranza che ha per tenere legato a sé Demir. Nel frattempo, Zuleyha sarà stranamente tranquilla, ma, come svelano gli spoiler di Terra amara, sarà solo la quiete prima della tempesta.