Manila Nazzaro è stata ospite della quarta puntata di 'Storie di Donne al bivio', un programma su Rai 2, condotto da Monica Setta. L'ex Miss Italia ha rilasciato un'intervista fra emozioni e riflessioni provenienti dal cuore. Manila Nazzaro, a colloquio con la conduttrice, ha dichiarato che se si vive la vita in modo intenso ci si imbatte in tanti bivi così come le è capitato. La donna pugliese ha sottolineato di aver amato molto così come è stata amata. Inoltre ha potuto compiere tantissime cose sia per la sua famiglia che per i suoi figli.

Manila Nazzaro parla di Lorenzo Amoruso

Sentimentalmente, è stato un periodo particolarmente intenso per Manila Nazzaro. Prima la fine della relazione con Lorenzo Amoruso, poi l'inizio della love story con Stefano Oradei. In riferimento a quanto accaduto con l'ex calciatore, Miss Italia 1999 ha affermato di averlo lasciato. Insieme hanno vissuto una bel rapporto d'amore, evidenziando di fidarsi ciecamente quando ama qualcuno. Manila amava Lorenzo e si era lasciata andare a lui completamente. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha affermato di averlo vissuto fin quando lo meritava aggiungendo: "Non ero innamorata di una persona che non riconoscevo più". I due erano andati a convivere in una casa a Roma di Amoruso e proprio la convivenza non è andata secondo i desideri.

Manila: 'Ho sofferto tantissimo nella mia vita'

Poi, Manila Nazzaro a Monica Setta ha confidato che spenderà sempre delle belle parole per il suo ex compagno, differentemente rispetto a quelle che ha ricevuto, aspettandosi un trattamento da gentiluomo che però non si è dimostrato. "Ho sofferto tantissimo nella mia vita", ha sottolineato l'ex Miss Italia ma, d'altra parte questo non può giustificare le offese.

Parole forti per l'ex gieffina secondo cui se la persona continua a fare ciò che faceva, quando si è in mezzo ad una tempesta che causa ferite, vuol dire che non è mai stato amore. "La sofferenza cambia le persone, ma non giustifica i comportamenti", ha detto Nazzaro.

Manila felice con Stefano Oradei

Sempre riguardo alla storia con Lorenzo Amoruso, Manila Nazzaro ha rivelato che negli ultimi periodi non c'era più l'uomo di cui si era innamorata.

Lei ha bisogno di avere un uomo accanto che sia molto attento e pretende attenzioni, oltre che dolcezza ed educazione. E ora che è felicemente fidanzata con Stefano Oradei, Manila ha affermato che sta vivendo un bel momento svelando che lo conosceva da tempo ma precisando che la loro love story è cominciata molto tempo dopo la fine di quella con Amoruso: "Sono stata screditata senza fondamento". Parlando, invece, a livello professionale, Manila ha dichiarato a Monica Setta che le piacerebbe ritornare in televisione.