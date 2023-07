Guai in vista per Behice, che durante le puntate della terza stagione di Terra Amara dovrà fare i conti con tutte le cattive azioni da lei commesse. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, il cerchio si stringerà intorno alla zia di Mujgan, che si macchierà dell'omicidio di Hunkar. Dopo che Zuleyha ingaggerà un detective, facendo presente che solo Behice avrebbe avuto interesse a eliminare la suocera, un uomo si presenterà in casa Yaman affermando di aver accompagnato alle rovine, il giorno dell'omicidio di Hunkar, una donna corrispondente in tutto e per tutto a Behice.

Demir gli darà credito e si scaglierà contro la donna, salvo poi fermarsi su richiesta di Sevda e Zuleyha, che lo inviteranno a non agire di impulso.

Behice messa all'angolo

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulle indagini per la morte di Hunkar, che decreteraano come possibile colpevole Behice. Seguendo la trama della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Zuleyha convocherà alla villa un detective chiedendogli di scovare l'assassino di Hunkar e rivelandogli di avere dei sospetti su Behice. Non solo lei deciderà di agire senza l'ausilio della polizia, visto che anche Demir dirà pubblicamente di essere pronto a ricompensare chi condurrà da lui il colpevole per la morte della madre.

Demir deciso a strangolare Behice

Ben presto alla villa si presenterà un tassista che davanti a Zuleyha, Demir, Sevda e alcuni domestici affermerà di aver accompagnato nel luogo in cui è stato ritrovato il cadavere della matrona una donna, la cui descrizione corrisponderà a Behice. Infuriato Demir si dirigerà da lei, che da poco vive nella piccola villa, e cercherà di strangolarla.

Saranno Zuleyha e Sevda a bloccarlo, chiedendogli di agire senza scavalcare la legge.

Demir desisterà e avrà modo di parlare di nuovo con il tassista il quale affermerà di aver sentito degli spari. Visto che Hunkar non è stata uccisa con un colpo di arma da fuoco, Yaman penserà che il tassista abbia mentito per intascare la ricompensa.

In ogni caso alla villa tutti concorderanno sul fatto che solo Behice avrebbe potuto avere dei motivi validi per uccidere Hunkar. Così Demir prometterà ad Altun di essere disposto a tutto per dimostrare la sua colpevolezza. Per scoprire come la verità sulla colpevolezza di Behice circa la morte di Hunkar verrà fuori non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.