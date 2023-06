Nelle puntate di Terra Amara che andranno in onda su Canale 5, Zuleyha sarà costretta a elaborare il lutto per la morte di Yilmaz, ma nonostante ciò non si perderà d'animo. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Altun troverà in Demir una spalla su cui appoggiarsi. Yaman offrirà alla moglie la possibilità di rientrare alla villa e lei non solo accetterà di buon grado, ma Zuleyha deciderà di prendere il posto di Hunkar come signora della casa. In tale contesto Zuleyha deciderà di contattare un investigatore privato perché, per onorare la memoria della defunta suocera con cui si era riappacificata, deciderà di trovare il suo assassino rimasto finora impunito.

Zuleyha ritorna ad abitare a Villa Yaman

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla figura di Zuleyha. Seguendo la storyline della soap ambientata nella Turchia degli anni Settanta, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui, dopo la morte di Yilmaz, Zuleyha accetterà la proposta di Demir, ancora suo marito, di rientrare alla villa con il piccolo Adnan. Una volta insediatasi nella tenuta, Altun potrà ripercorrere l'ultimo periodo e i suoi pensieri ricadranno sulla defunta Hunkar. Prima della sua morte Zuleyha era riuscita a riappacificarsi con la suocera e per questo deciderà di prendere il suo posto nella gestione della villa, con il benestare di Demir.

Per tale ragione Zuleyha penserà bene che sia giunto il momento di trovare chi abbia ucciso Hunkar e a tal proposito convocherà un misterioso uomo.

Dopo i convenevoli ai telespettatori sarà ben chiaro che Zuleyha ha contattato un investigatore privato per poter fare delle indagini che la condurranno finalmente all'assassino. Altun chiederà al detective di cominciare le sue ricerche, a partire dall'arma del delitto che la polizia non ha mai trovato, ma non solo.

Altun convoca un investigatore: i sospetti su Behice

Zuleyha rivelerà all'investigatore i suoi sospetti puntando il dito sulla perfida Behice. Altun, reduce anche lei da un tentato omicidio da parte della zia di Mujgan, sarà convinta che la donna abbia avuto dei motivi per eliminare Hunkar. Il detective sarà dunque indirizzato a osservare da vicino ogni azione di Behice.

Si tratterà di un passo di Zuleyha nella direzione giusta, visto che davvero la donna è l'assassina della suocera.

Behice si renderà conto di essere controllata da lontano oppure farà un'altra delle sue astute mosse prima che la verità sul suo conto venga a galla? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.