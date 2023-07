L'appuntamento con Terra Amara prosegue nella settimana che va dal 17 al 23 luglio 2023, con le nuove puntate in prima visione assoluta.

Spazio in primis alle vicende di Yilmaz e Zuleyha, i quali si diranno pronti a mettere in atto la loro fuga dalla città. Mujgan, invece, inizierà ad essere stufa del suo rapporto con Yilmaz e penserà al divorzio.

Zuleyha e Yilmaz pronti per la fuga: anticipazioni Terra Amara 17-23 luglio

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra Amara nella settimana 17-23 luglio, rivelano che Zuleyha e Yilmaz si mostreranno sempre più convinti della scelta fatta: lasciare in gran segreto Cukurova e scappare via per iniziare una nuova vita assieme.

Un progetto che i due porteranno avanti in incognito: lo scopo sarà quello di trasferirsi in Germania, dove ci sono già dei loro amici che sono pronti ad ospitarli assieme ai loro bambini.

Tutto sembrerà procedere per il verso giusto, fino a quando Hunkar non beccherà Zuleyha e Yilmaz in teneri atteggiamenti.

La donna, però, finirà per spiazzare tutti con la sua scelta: questa volta non si scaglierà contro Zuleyha bensì appoggerà la sua fuga dalla città.

Demir smaschera la fuga di Zuleyha: anticipazioni Terra Amara 17-23 luglio 2023

Hunkar dirà alla moglie di suo figlio di essere dalla sua parte e le concederà anche una somma di denaro per permetterle di costruirsi il suo futuro con Yilmaz, lontani da tutto e tutti.

Un colpo di scena spiazzante, in primis per la stessa Zuleyha, che resterà profondamente colpita. Tuttavia, le anticipazioni di Terra Amara fino al 23 luglio rivelano che, poco prima della fuga, Demir scoprirà tutto e finirà per bloccare la partenza della moglie. Sarà stata Hunkar a svelare tutto a suo figlio?

Intanto Mujgan, alle prese con il rapporto sempre più complicato con Yilmaz, inizierà a valutare l'ipotesi di chiedere ufficialmente il divorzio e mettere così una pietra sopra al loro matrimonio.

Ancora una volta, quindi, gli appuntamenti con la soap opera turca si preannunciano imperdibili per i tantissimi fan e appassionati che, tutti i giorni, permettono alla rete ammiraglia del Biscione di registrare picchi di ascolto clamorosi in daytime, con punte del 30% di share.

L'appuntamento con Terra Amara registra ascolti record su Canale 5 e arriva la prima serata

Nelle ultime settimane, la soap ha registrato un vero e proprio boom clamoroso sul pubblico femminile che, a quanto pare, sta apprezzando moltissimo questa terza stagione.

La media di ascolti sul pubblico femminile di età compresa tra i 25 e i 55 anni, arriva a sfiorare la soglia del 40% di share: dati clamorosi che confermano la potenza mediatica di questa soap, pronta a sbarcare anche nella fascia di prima serata a partire dal prossimo settembre.