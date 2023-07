Prosegue su Rai 3 la programmazione di Un posto al sole dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 20:50 circa. Le anticipazioni degli episodi in onda dal 10 al 14 luglio riportano che Viola si accorgerà che ormai il suo matrimonio con Eugenio è giunto al capolinea.

Inoltre il segreto di Lara sarà sul punto di essere svelato da Ida e Silvana, mentre Luca continuerà ad umiliare Rossella.

Nunzio non dice a nessuno cosa prova per Rossella

Nella puntata di Un posto al sole di lunedì 10 luglio, Rossella e Nunzio si renderanno conto di piacersi molto, ma questo finirà per causare dei problemi.

Rossella inizierà ad essere disattenta sul luogo di lavoro, correndo il rischio di fare qualche errore. Nunzio, invece, esternerà il suo malumore con Samuel, provocando attriti tra i due. Intanto Filippo e Serena chiederanno ad Eugenio e Viola di pranzare insieme per dialogare in merito alla vacanze, ma Bruni porterà avanti un comportamento che potrebbe far emergere delle tensioni. Jimmy farà una proposta a Renato, il quale ne sarà disorientato.

Nell'episodio di martedì 11 luglio, Viola si recherà da Raffaele per esternargli tutta la delusione per come sta procedendo il suo matrimonio con Nicotera e di come senta di desiderare altro. Nel frattempo, Nunzio non parlerà con nessuno dei sentimenti che prova per Rossella.

Quest'ultima dovrà ancora fronteggiare l'ostilità di Luca in ospedale. Renato sarà sul punto di dire a Jimmy che non potrà accontentarlo su quanto da lui richiesto, ma Giulia troverà una soluzione.

Giulia chiede a Luca di trasferirsi alla casa del Terrazzo

Secondo le anticipazioni di Un posto al sole di mercoledì 12 luglio, il segreto di Lara sarà ad un passo dall'essere svelato.

Ida, infatti, non si sarà arresa a riavere con sé il piccolo Tommaso e, nello stesso tempo, Silvana inizierà a ricordare perché Martinelli ha deciso di mandarla via. Intanto Viola comprenderà sempre di più che, dopo la sbornia di Eugenio, non potrà più rimanere insieme a lui. Rossella sarà ancora umiliata dal primario, il quale ricevera un'inattesa offerta da Giulia.

Nella puntata di giovedì 13 luglio, Eduardo e Rosa si confronteranno duramente dopo che l'uomo ha dato a Picariello una borsa misteriosa. Nel frattempo Giulia inviterà Luca a stare presso la casa del Terrazzo, ma lui non darà alcuna risposta. Ferri, dopo aver dialogato con Serena, chiederà a Lara perché Ida ha assunto degli strani atteggiamenti, mentre Marina vorrà capire fino in fondo perché Silvana è stata licenziata. Speranza sarà contenta di andare in vacanza con Samuel, ma pure Micaela gli chiederà di trascorrere l'estate insieme.

Manuel si trova in una situazione rischiosa

Dagli spoiler di Upas di venerdì 14 luglio si apprende che Damiano non gradirà l'ascendente che Eduardo ha su Manuel.

Quest'ultimo si troverà in una situazione rischiosa. Intanto Luca accetterà quanto propostogli da Giulia e lo comunicherà a Michele. Infine Samuel si accorgerà che, grazie all'offerta di Micaela, potrebbe portare a compimento il suo sogno.