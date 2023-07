Terra Amara torna in onda domenica 30 luglio con la nuova attesissima puntata inedita in prima visione assoluta, in programma come sempre dalle 14:35 circa.

Le sorprese non mancheranno e l'attenzione sarà incentrata in primis sulle sorti del piccolo Adnan, che si ritroverà in serio pericolo di vita.

Il bambino si è ferito con un colpo di pistola, dunque sarà sottoposto a un delicatissimo intervento. Zuleyha, sua mamma, sarà molto tesa, e non la aiuteranno i continui litigi tra Demir e Yilmaz sulla paternità del bambino: per questo, la donna deciderà di cacciare i due uomini.

Zuleyha disperata per suo figlio Adnan: anticipazioni Terra amara del 30 luglio

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra amara del 30 luglio rivelano che la situazione in ospedale sarà a dir poco drammatica.

Zuleyha non riuscirà a darsi pace per quanto è accaduto: la donna si mostrerà disperata, temendo che suo figlio possa non farcela dopo essersi sparato da solo.

Intanto, in ospedale arriverà Mujgan: la dottoressa si proporrà di aiutare il piccolo Adnan e tenerlo sotto controllo, ma la reazione di Zuleyha non sarà delle migliori.

La donna considera la dottoressa una sua nemica, dato che in passato ha provato anche ad ammazzarla e adesso teme che possa fare del male al suo bambino.

Adnan viene operato d'urgenza: anticipazioni Terra amara 30 luglio

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che, alla fine, il bambino verrà sottoposto a un delicato intervento che si rivelerà urgente per salvargli la vita.

Tutti i familiari vivranno dei momenti di forte apprensione e angoscia, fino a quando non arriverà il verdetto finale dei medici.

L'operazione è andata bene: il piccolo Adnan è stato miracolosamente salvato e a breve potrà rimettersi in sesto e tornare alla sua vita di sempre.

Zuleyha tirerà così un sospiro di sollievo e correrà subito dal suo bambino per poterlo riabbracciare mentre tra Yilmaz e Demir si riaccenderanno le discussioni.

I due torneranno a litigare per la questione legata alla paternità del bambino, scatenando l'ira funesta della mamma.

Zuleyha caccia via Yilmaz e Demir: anticipazioni Terra amara del 30 luglio 2023

Gli spoiler di questa nuova puntata speciale della soap, trasmessa domenica 30 luglio in tv, rivelano che Zuleyha perderà le staffe con entrambi: li caccerà via dalla stanza d'ospedale dove si trova Adnan, sostenendo che nessuno dei due è in grado di fare davvero il padre.

Intanto, a Cukurova cominceranno a circolare dei pettegolezzi legati al vero papà del bambino: si faranno sempre più insistenti le voci legate al fatto che Adnan sia figlio di Yilmaz. Insomma, la verità potrebbe venire a galla prima del previsto.

Occhi puntati anche su Azize: la donna si ritroverà a fare i conti con due losche donne che la deruberanno di tutti i suoi averi e la lasceranno sola nel bosco.