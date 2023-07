L'appuntamento con La promessa prosegue nella fascia del pomeriggio di Canale 5 e, le anticipazioni su quello che succederà rivelano che si parlerà delle vicende di Jana, che si ritroverà ad essere sfruttata e umiliata nei campi, al punto da rischiare la morte.

Spazio anche alle vicende di Pia che, in questi nuovi episodi della soap, si ritroverà costretta a portare avanti un piano per giustificare la sua gravidanza e accetterà di sottoporsi a un matrimonio combinato con Gregorio.

Jana viene sfruttata nei campi e umiliata: anticipazioni La Promessa

Nel dettaglio, le anticipazioni de La Promessa rivelano che Jana verrà trasferita per qualche giorno presso la tenuta degli Infantes, genitori di Jimena.

La domestica crederà di dover andare a svolgere il suo ruolo in questa nuova casa ma, solo quando arriverà sul posto, scoprirà di essere stata ingannata.

Jana verrà costretta a svolgere il lavoro nei campi, sottoponendosi a dei ritmi di lavoro che saranno a dir poco sfiancanti e le toglieranno ogni tipo di forza.

La donna si mostrerà a dir poco provata da questa situazione, al punto che al suo rientro in città sarà del tutto irriconoscibile.

Jana rischia la morte dopo il ritorno al palazzo: anticipazioni La Promessa nuove puntate

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che, quando ritornerà al palazzo, Jana apparirà debilitata e deperita: la donna farà fatica a reggersi in piedi, al punto da rischiare seriamente non farcela.

Jana rischierà la morte e sarà necessario l'intervento de medici, i quali accorreranno per visitare la giovane domestica e prendere atto del suo stato di salute.

La donna si mostrerà impassibile nel letto e per diversi giorni non darà segnali di vita: un'esperienza a dir poco traumatica, che rischierà di compromettere per sempre la sua vita.

Jana riuscirà a riprendersi e a tornare così alla vita di sempre nel corso delle prossime puntate della soap opera?

Pia costretta a sposare Gregorio: anticipazioni La Promessa

E poi ancora, le anticipazioni de La Promessa rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Pia: la notizia della gravidanza uscirà allo scoperto e, a quel punto, la donna si ritroverà costretta a dover studiare un piano.

Pia lascerà credere quel bambino che porta in grembo sia frutto della sua relazione con Gregorio, motivo per il quale i due annunceranno le loto nozze.

Uno choc per Candela che, nel momento in cui scoprirà la notizia delle nozze della sua amica, non si farà problemi a sbottare.

A quel punto, però, Pia svelerà alla collega che si tratta di un matrimonio combinato, dato che il bambino non è figlio di Gregorio, così come ha fatto credere a tutti. In questo modo, Pia si libererà di un peso che portava sul cuore da diverso tempo.