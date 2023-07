Ennesimo cambio programmazione per Terra amara, la soap opera del pomeriggio di Canale 5, in grado di appassionare una platea di oltre due milioni e mezzo di spettatori al giorno.

Per la puntata di domenica 9 luglio, i telespettatori della soap dovranno fare i conti con l'ennesimo cambio palinsesto e una nuova riduzione complessiva della durata di messa in onda in daytime.

Terra amara, come cambia la programmazione del 9 luglio su Canale 5

Nel dettaglio, il cambio programmazione di Terra Amara di domenica 9 luglio, prevede che la soap opera inizi alle ore 14:30 circa e non alle 15 come è sempre accaduto nel pomeriggio festivo, dopo che la soap ha preso il posto di Amici di Maria De Filippi in daytime.

Come se non bastasse, per la prossima domenica di messa in onda su Canale 5, è prevista anche una riduzione della durata complessiva della soap in daytime.

La puntata, infatti, andrà avanti fino alle ore 15:15 circa e non fino alle 16: al termine di Terra Amara, infatti, ci sarà spazio per un nuovo appuntamento con la soap spagnola Un altro domani.

Ridotta la durata di Terra Amara del 9 luglio: la soap inizia prima in tv

Per fare in modo che, la serie iberica incentrata sulle vicende di Carmen giungi al termine entro i primi di settembre, ecco che in casa Mediaset stanno accelerando la messa in onda delle puntate tra daytime feriale e quello del weekend. A farne le spese, quindi, saranno gli appuntamenti con Beautiful e Terra Amara: entrambe le due soap, infatti, subiranno una riduzione nel corso della programmazione di domenica 9 luglio 2023.

Intanto, però, per tutto il mese di luglio è confermato l'appuntamento nel daytime feriale con la soap opera turca, in programma come sempre dalle ore 14:10 alle 14:45 circa con le nuove puntate in prima visione assoluta. Confermati anche gli appuntamenti inediti con La Promessa, ai quali si aggiungeranno quelli con My Home My Destiny, la nuova soap turca estiva.

Hunkar difende Zuleyha da Demir: anticipazioni Terra Amara di domenica 9 luglio

Cosa succederà nel corso della nuova puntata di Terra amara in programma domenica 9 luglio alle 14:30 su Canale 5? Le anticipazioni riguardanti le trame della soap opera rivelano che Fekeli avrà un confronto con Yilmaz, durante il quale proverà a fargli cambiare idea su Mujgan.

L'uomo, infatti, cercherà di convincerlo del fatto che non sia stata la dottoressa a far del male a Zuleyha, tanto da metterla in serio pericolo di morte.

Intanto Yilmaz scoprirà che Hunkar, per proteggere Zuleyha e i bambini dalla furia di Demir, ha impedito all'uomo di poter entrare all'interno di villa Yaman, evitando così il peggio.