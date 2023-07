Quale sarà il futuro di Adnan e Leyla dopo il finale di serie di Terra Amara? Il tutto verrà raccontato durante l'ultima puntata della quarta e ultima stagione e per i due ragazzi è previsto un futuro roseo.

Il futuro di Adnan e Leyla

I primi anni di vita di Adnan e Leyla non sono stati idilliaci. Spesso e volentieri sono stati al centro degli scontri tra Züleyha, Yilmaz e Demir, e proprio per volere di quest'ultimo sono stati anche allontanati dalla madre. Le cose per loro tenderanno a migliorare solamente proprio quando i rispettivi padri moriranno e anche quando Züleyha dirà addio al suo terzo amore, Hakan.

Il futuro dei due bimbi sarà decisamente più roseo e riusciranno a fare grandi cose, anche fuori dalla Turchia.

Leyla, gli studi a Berlino e l'amore con Mustafa

Leyla, per esempio, vorrà rendere omaggio al padre Demir seguendo le sue orme. Si trasferirà a Berlino dove studierà ingegneria meccanica, luogo in cui incontrerà l'amore della sua vita, Mustafa Ağa. Terminati gli studi insieme decideranno di rientrare a Çukurova.

Leyla passerà a capo della holding Yaman, rendendola una delle più importanti di tutta la Turchia, ma questo per lei sarà solo l'inizio. Leyla convolerà a nozze con Mustafa e insieme avranno un bambino. Anche in questo caso la ragazza vorrà onorare la memoria del padre, per questo motivo chiamerà il suo primo figlio Demir.

Adnan racconta con un film la vita della madre

Che cosa ne sarà invece di Adnan? Lui non avrà intenzione di lavorare nell'azienda di famiglia, il suo sogno sarà diventare regista, così si trasferirà in Inghilterra per studiare cinema. Riuscirà a raggiungere il suo obiettivo e grazie alle sue produzioni, nel suo paese d'origine, vincerà diversi premi.

Adnan, però, avrà un progetto più importante. Attraverso le tante foto e i racconti della sua famiglia, soprattutto quelli della nonnina Azize, che nonostante tutti gli acciacchi morirà alla veneranda età di 109 anni, Adnan vorrà raccontare con un film la vita della mamma Züleyha.

La sua storia struggente diventerà una pellicola intitolata Bir Zamanlar Çukurova (C'era una volta Çukurova, ndr) e Adnan avrà l'onore di poter presentare la sua opera al Festival internazionale del cinema di Berlino.

Kerem Ali cresce con Fikret e Zeynep

Che cosa ne sarà invece di Kerem Ali, il fratellastro di Adnan? Il ragazzo, dopo la morte dei genitori, crescerà insieme a Fikret e Zeynep, che avranno una figlia a cui daranno il nome di Müjgan. Quest'ultima diventerà un ingegnere tessile e insieme a Kerem Ali prenderanno in mano le redini della fabbrica di cotone di Fekeli. Con il passare degli anni, però, la renderanno più prestigiosa, facendola diventare una rinomata fabbrica tessile.