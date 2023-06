Cambio programmazione per Terra amara durante i mesi estivi. L'appuntamento con la soap opera turca che, tutti i giorni appassiona una media di quasi 2.7 milioni di fedelissimi spettatori, subirà delle modifiche nel corso dei prossimi mesi.

E, a tal proposito, sembrerebbe che in casa Mediaset si stia valutando anche l'ipotesi di sospendere la messa in onda della soap opera turca per un mese intero.

Cambio programmazione estivo per Terra amara: ecco cosa succederà

Nel dettaglio, le novità della programmazione estiva di Terra amara prevedono uno stop nella fascia del daytime festivo.

Al sabato e alla domenica pomeriggio, dal mese di luglio, risulta sospesa la messa in onda della soap opera.

I telespettatori, quindi, dovranno fare a meno delle puntate extra-large che in questi mesi hanno affollato il palinsesto festivo della rete ammiraglia Mediaset, permettendole di registrare sempre ottimi ascolti, al punto da battere anche Domenica In di Mara Venier.

Questa, però, potrebbe non essere l'unica variazione di programmazione legata alla messa in onda della soap opera turca di grande successo in onda su Canale 5.

La soap Terra amara potrebbe essere sospesa per un mese in daytime

A quanto pare, in casa Mediaset starebbero pensando di preservare l'appuntamento con la soap turca e in particolar modo gli episodi delle ultime due stagioni.

A metà luglio, infatti, andranno in onda le puntate conclusive della seconda stagione, dopodiché resteranno da vedere le puntate inedite della terza e quarta stagione (di durata inferiore rispetto alle prime due).

Di conseguenza, per non sprecare episodi nel periodo estivo, quando la maggior parte degli spettatori potrebbe non essere davanti ai televisori, ecco che i vertici del Biscione starebbero pensando di sospendere la messa in onda di Terra Amara per circa un mese.

La Promessa prenderebbe il posto di Terra amara: cambio programmazione Mediaset

L'appuntamento inedito con la soap turca potrebbe essere cancellato da fine luglio e per tutto il mese di agosto, salvo poi tornare da settembre in poi con le nuove puntate della terza e quarta stagione, previste come sempre nella fascia del daytime di Canale 5.

In questo modo, quindi, per tutta l'estate al posto di Terra Amara troverebbe maggiore spazio l'appuntamento con la soap La Promessa che, dopo il buon debutto, si è assestata su una media di circa due milioni al giorno e quasi il 21% di share fisso.

Questa estate, inoltre, Mediaset lancerà anche un'altra soap in daytime: trattasi di My Home My destiny, una nuova serie turca che vedrà protagonista Demet Ozdemir, ex volto di punta della soap DayDreamer-Le ali del sogno con Can Yaman.