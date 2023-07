Nelle puntate della soap opera turca Terra Amara in onda dal 13 al 16 luglio 2023 ci sarà un inatteso cambio di rotta da parte di Hunkar Yaman (Vahide Percin), dopo aver attuato qualsiasi stratagemma per far rimanere Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) al fianco del figlio Demir Yaman (Murat Ünalmış).

Quando quest’ultimo dirà che Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) è per lui come una seconda madre, la matriarca infatti si vendicherà del figlio e sosterrà la nuora e Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) nel loro progetto di fuga.

Puntata Terra amara, 13 luglio: Behice e Cetin non si fidano di Fikret

Le anticipazioni sulla puntata di giovedì 13 luglio segnalano che Cetin Ciğerci (Aras Şenol) e Behice Hekimoglu non si fideranno di Fikret (Furkan Palali), il nipote di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık).

Yilmaz invece farà un sospiro di sollievo per l’arrivo del parente del padrino a Cukurova, dopo aver pianificato la sua fuga con Zuleyha: in particolare l’ex meccanico spererà che Fikret rimanga al fianco di Fekeli.

Trama del 14/07: Hunkar assume Rasit, Demir regala una casa a Sevda

Nell’episodio di venerdì 14 luglio, dopo il decesso di Hatip (Mehmet Polat), ucciso per sbaglio per mano di Gaffur Taskin (Bulent Polat), il suo servitore Rasit Kaya (Şahin Vural) rimarrà senza lavoro: ad assumere quest’ultimo al suo servizio sarà la signora Hunkar.

Intanto Demir pur essendo consapevole di fare l’ennesimo torto alla madre Hunkar, acquisterà la casa in cui vivevano Naciye (Şirin Öten) e il defunto marito Tellidere che è stata messa in vendita dalla donna: il ricco imprenditore farà un regalo a Sevda, dopo detto di considerarla come la sua seconda madre al matrimonio di Sabahattin Arcan (Turgay Aydin) e Julide Yalçınkaya (Alayça Öztürk).

Spoiler del 16 luglio: Hunkar si sente in colpa per il male fatto a Zuleyha e Yilmaz

La trama della puntata in programma domenica 16 luglio svela che Hunkar stringerà un accordo segreto con Yilmaz per farla pagare al figlio Demir. La matriarca sarà decisa a vendere la propria quota di partecipazione dell’Adnan Yaman Holding all’acerrimo rivale del figlio.

La signora Yaman, sempre più delusa dal comportamento di Demir, inoltre si schiererà dalla parte di Zuleyha e Yilmaz. In particolare Hunkar avrà i sensi di colpa per aver fatto soffrire Altun e Akkaya: per questa ragione offrirà il suo aiuto alla coppia per fuggire da Cukurova.

Intanto dopo aver discusso con Yilmaz a causa del patto sancito con sua madre, Demir vorrà ricevere delucidazioni da Fekeli.

Infine Gulten (Selin Genç) non riuscirà a convincere Zuleyha a svelare pubblicamente di essere finita in ospedale a causa di uno sparo di Mujgan.