Diversi colpi di scena accadranno a Terra Amara, la popolare soap opera che sta facendo registrare ascolti record su Canale 5. Le trame delle prossime puntate turche segnalano che Zuleyha Altun farà una scoperta su Demir Yaman. La protagonista infatti apprenderà che il marito ha un fratellastro dopo aver letto una lettera.

Anticipazioni Terra amara: Fikret è il fratellastro di Demir

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate che saranno visibili nelle prossime settimane in tv annunciano che Zuleyha farà un'inaspettata scoperta su suo marito.

Tutto inizierà quando Fikret deciderà di iniziare la sua vendetta nei confronti della famiglia Yaman. Il ragazzo in evidente stato di collera raggiungerà la tomba di Adnan senior alla conclusione di un gala in cui Demir passerà le azioni appartenute alla defunta Hunkar a Zuleyha. In questo frangente, il pubblico assisterà ad alcuni flashback: si scoprirà che Fikret è il figlio illegittimo di Adnan senior e quindi il fratellastro di Demir. Pertanto, il giovane dimostrerà di nutrire un fortissimo rancore nei riguardi della famiglia Yaman e sopratutto di Adnan, reo di non aver accolto lui e sua madre in casa sua dopo essere stati cacciati fuori di casa da Musa. L'uomo così darà inizio a una vendetta che arriverà persino a coinvolgere Umit, la nuova direttrice dell'ospedale.

Ali Rahmet inizia a indagare sul nipote

Nelle prossime puntate di Terra amara, Fikret chiederà a Umit di entrare nelle grazie di Demir. Quest'ultimo dimostrerà di nutrire interesse per la donna. La direttrice dell'ospedale infatti avrà il compito di instaurare un legame sentimentale con il ricco imprenditore per poi sferrare il colpo finale al momento giusto.

Un piano che tuttavia dimostrerà di avere alcune falle. Ali Rahmet vorrà delle delucidazioni da Fikret dopo averlo sorpreso deturpare la tomba di Adnan senior. Il ragazzo in difficoltà finirà per raccontare una bugia a suo zio affermando di averlo fatto solo per vendicarsi del male fatto sia lui che a Yilmaz. Una risposta che però non sembrerà essere creduta da Ali Rahmet, il quale vorrà indagare più affondo sulla questione.

Zuleyha scopre che Adnan senior aveva un figlio illegittimo

Zuleyha sarà la prima ad avvicinarsi alla risoluzione del mistero sull'identità di Fikret. La protagonista infatti troverà una lettera con la quale scoprirà che Adnan senior aveva un figlio illegittimo ma aveva rifiutato di prendersene cura per concentrarsi solo su Demir. Cosa deciderà di fare la madre di Adnan appresa questa verità? Non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara per saperlo.