La soap opera di origini turche Terra Amara continua a riservare tantissime sorprese ai fan italiani. Le anticipazioni sugli episodi che occuperanno Canale 5 tra qualche settimana, svelano che Fikret Fekeli (Furkan Palalı) avvierà la sua spietata vendetta contro Demir Yaman (Murat Ünalmış). Il nuovo protagonista non potendo infangare la reputazione del defunto padre Adnan Yaman, minaccerà il fratellastro in maniera anonima. La reazione del ricco imprenditore non si farà attendere, visto che dopo aver cercato di vederci chiaro, farà sapere a Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) che finirà nel peggiore dei modi tra lui e il suo misterioso ricattatore.

Spoiler turchi, Terra amara: Fikret scatena la furia dello zio Ali Rahmet Fekeli

Nelle prossime puntate della fortunata telenovela, il new entry Fikret mostrerà finalmente le sue vere intenzioni. Il ragazzo sarà deciso a farla pagare alla famiglia Yaman, per essere stato abbandonato da bambino dal defunto padre Adnan. Il nipote di Ali Rahmet Fekeli dopo aver distrutto la tomba del genitore, vorrà sabotare l’azienda Yaman: per riuscire nel suo intento il giovane lascerà aperti i rubinetti della fabbrica di latte gestita dalla Holding Yaman per far fallire la produzione.

Quando uscirà dallo stabilimento, Fikret farà i conti con la furia dello zio Fekeli, il quale lo metterà alle strette per capire per quale ragione sta agendo ai danni di Demir.

Demir viene minacciato, Fikret svela a Fekeli di essere figlio illegittimo del defunto Adnan Yaman

A proposito di Demir, nel contempo riceverà una serie di minacce anonime dal suo fratellastro. A questo punto Fikret vuoterà il sacco a Fekeli, dicendogli di essere il figlio illegittimo del defunto Adnan Yaman e facendolo rimanere scioccato.

Ali Rahmet dopo aver scoperto il motivo per cui suo nipote ha messo piede a Cukurova, farà di tutto per riportare la pace in città. L’anziano uomo per cominciare cercherà di far ragionare Fikret, facendogli notare di non potersela prendere con Demir a causa degli sbagli passati commessi da suo padre. Il ragazzo non mollerà affatto la presa, infatti farà presente a Fekeli che il suo fratellastro a differenza sua ha approfittato della fortuna del loro genitore.

Mentre Fikret sarà deciso a mettere fine all’esistenza di Demir con le sue stesse mani, quest’ultimo chiederà aiuto a Ali Rahmet per scoprire l’identità del suo ricattatore. Per concludere dopo che il ricco imprenditore risponderà alle dure minacce lasciandosi andare al testuale avvertimento: “Questo gioco finirà nel sangue”, l’anziano uomo Fekeli gli farà credere di essere estraneo alla faccenda.