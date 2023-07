Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno deciso di chiudere la relazione, ma alcuni fan della coppia si ostinano a volere un ritorno di fiamma. Mercoledì 19 luglio, l'influencer su Instagram ha risposto alle domande di alcuni fan e ha spiegato di avere fatto di tutto per recuperare il rapporto. A tal proposito ha rivelato che si era anche prodigata di organizzare una vacanza per trascorrere dei giorni insieme.

La versione di Antonella

Di recente, Antonella Fiordelisi aveva già spiegato che tra lei e Edoardo non c'è alcuna possibilità per un eventuale ritorno di fiamma.

Nella serata di ieri, la ragazza ha deciso di rispondere alle domande di alcuni fan e ad un utente che ha chiesto se ci siano delle novità, la diretta interessata ha replicato stizzita spiegando di avere fatto il possibile. Inoltre ha riferito che aveva anche organizzato una vacanza per trascorrere alcuni giorni di relax insieme, ma a quanto pare dall'altra parte non è stata gradita la sua iniziativa.

Tra le persone che hanno posto delle domande a Fiordelisi, c'è anche chi l'ha invitata ad allontanarsi da alcuni fan perché anziché remare a favore della coppia hanno sempre dimostrato il contrario. In questo caso Antonella ha ribadito il suo punto di vista lasciando intendere che tra lei e Donnamaria non c'è alcuna possibilità di tornare insieme: "Non mi venite a dire che devo andare da lui o fare vacanze insieme perché io ho fatto di tutto per questo ragazzo".

La possibile frecciatina di Donnamaria

Le ultime dichiarazioni di Antonella Fiordelisi sono state oggetto di discussione. Su Twitter, un utente si è soffermato sulla questione legata alla vacanza organizzata dall'influencer: "Sarà andata più o meno così: lei ha proposto la vacanza, lui ha detto che prima di partire dovevano risolvere i problemi e lei ha pensato di non essere amata".

Tra i vari like alla riflessione dell'utente, è arrivato anche quello di Edoardo Donnamaria. Sebbene non si sia esposto sulle ultime dichiarazioni della sua ex, il suo "mi piace" potrebbe essere un modo per lasciare intendere che le cose siano andate realmente in quel modo.

Fiordelisi a cena nello stesso ristorante dove si trovavano Oriana, Daniele e Alberto

Nel frattempo, ieri Antonella Fiordelisi era nello stesso ristorante dove c'erano anche Oriana Marzoli, Alberto De Pisis e Daniele Dal Moro. In particolare, quest'ultimo durante la serata ha avviato una diretta dal telefono di Antonella e ha chiesto più volte con ironia dove fosse Edoardo Donnamaria. L'imprenditore veneto anche al Grande Fratello Vip 7 in varie occasioni aveva fatto da paciere durante le discussioni del duo Fiordelisi-Donnamaria.