Sono passate poche settimane da quando la coppia più amata dell'ultima edizione di U&D si è separata ufficialmente. I fan di Federico e Carola, però, erano tornati a sperare in un ritorno di fiamma vedendo i due ragazzi insieme a Roma qualche giorno fa. Intervistato da Isa&Chia il 18 luglio, però, l'ex tronista ha smentito la "reunion" con Carpanelli e ha fatto sapere di averla rivista solo per chiarire alcune cose che erano rimaste in sospeso dopo la loro rottura.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Le segnalazioni che sono circolate su Federico e Carola di U&D e sul fatto che non si sarebbero mai lasciati, non avrebbero un fondamento: martedì 18 luglio, infatti, è stato lo stesso Nicotera a confermare la rottura con Carpanelli in un'intervista che ha rilasciato a Isa&Chia.

Nel momento in cui gli è stato chiesto di motivare l'incontro che ha avuto con la ex qualche giorno fa, quando sono stati avvistati in un salone di bellezza romano, il tronista ha risposto: "Non siamo tornati insieme. Lei sarebbe dovuta venire a prescindere a Roma e così ci siamo rivisti per chiarire alcune cose e confrontarci tra noi".

"Siamo rimasti in buoni rapporti, come tutte le persone che si sono volute e si vogliono bene", ha aggiunto il protagonista del Trono Classico smentendo i Gossip su un possibile ricongiungimento con la corteggiatrice che ha scelto in tv.

Le parole del protagonista di U&D

Sempre nell'intervista che ha rilasciato il 18 luglio, Federico ha confermato che la rottura con Carola è avvenuta soprattutto per incompatibilità caratteriale e per una visione opposta dei progetti futuri della coppia.

Il tronista di U&D, però, ha preferito non scendere nei particolari delle cause che hanno portato all'addio definitivo, anche perché pensa siano cose molto private ed è giusto che rimangano solo sue e di Carpanelli.

Il romano ha ammesso che forse è stato un errore andare a convivere subito dopo la scelta, anche se entrambi l'hanno fatto spinti da un forte sentimento: "Abbiamo fatto il passo più lungo della gamba presi dall'entusiasmo e questo ha esasperato i problemi che sono sorti dopo".

Nicotera, inoltre, ha chiarito di non ascoltare le tante critiche che gli sono piovute addosso dopo la fine della sua storia d'amore: "Io e lei abbiamo ricordi pazzeschi insieme, abbiamo vissuto emozioni fortissime e non mi interessa far cambiare idea alle persone che non ci credono".

L'addio tre mesi dopo la scelta a U&D

Il protagonista dell'ultimo Trono Classico di U&D, poi, ha parlato del futuro e di quello che potrebbe accadere con Carola.

Ai fan che ancora sperano in un ritorno di fiamma, il romano ha fatto sapere: "Io non posso prevedere cosa succedere, ma ci siamo lasciati e in questo mese non siamo riusciti a recuperare il rapporto".

L'ingegnere aeronautico, però, ha elogiato l'ex fidanzata e il bellissimo periodo che hanno trascorso insieme, tant'è che ha precisato che la risceglierebbe mille volte pur di rivivere le stesse emozioni degli ultimi mesi.

In merito ai rumor che lo volevano in lizza per un posto nel cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip, invece, Nicotera ha smentito tutto dicendo che continuerà a fare il suo solito lavoro (aggiustare gli aerei) e probabilmente non tornerà più davanti alle telecamere dopo la lunga esperienza nel dating-show di Maria De Filippi.

Quando l'intervistatore gli ha chiesto di dare un consiglio ai quattro ragazzi che da metà settembre prenderanno il suo posto, Federico ha detto che la cosa migliore è essere sé stessi e mostrare al pubblico e alle corteggiatrici pregi e difetti per capire se si può andare d'accordo.