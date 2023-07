Carola e Federico non si sono mai lasciati, questa è l'ultima indiscrezione lanciata dall'esperto di Gossip Alessandro Rosica. I due sono sicuramente tra i protagonisti più amati dell'ultima edizione di U&D: la loro storia d'amore è stata seguita da milioni di spettatori, gli stessi che sono rimasti spiazzati dagli annunci di crisi e rottura delle scorse settimane. Dopo che i "Nicotelli" sono stati avvistati in un salone di bellezza, però, i fan sono tornati a sperare in un riavvicinamento, ma c'è anche chi è certo che l'addio sia stata solo una messa in scena per restare al centro dell'attenzione: a pensarla così, è che l'esperto di gossip Alessandro Rosica.

Il retroscena sui protagonisti di U&D

Tra i tanti che hanno commentato la "reunion" tra quelli che i fan hanno ribattezzato "Nicotelli", c'è anche un esperto di gossip che ha una teoria piuttosto interessante su come sarebbero andate le cose dopo la fine di U&D.

Ad un follower che gli ha chiesto perché ce l'avrebbe con Carola e Federico, Alessandro Rosica ha risposto: "Perché sono falsi".

"Non si sono mai lasciati", ha sbottato il romano su Instagram a pochi giorni dall'avvistamento della coppia nel salone di bellezza.

L'uomo, dunque, si è fatto portavoce di una segnalazione che anche Deianira Marzano aveva riportato di recente: sono in parecchi, infatti, a sostenere che Nicotera e Carpanelli avrebbero solo finto di dirsi addio per rimanere al centro dell'attenzione mediatica.

L'annuncio della crisi, seguito da quello della rottura definitiva, sarebbero solo mosse studiate a tavolino per permettere ad entrambi i giovani di non finire nel "dimenticatoio" dopo essere stati tra i protagonisti dell'ultima edizione del dating-show di Maria De Filippi.

Il silenzio dei 'Nicotelli' dopo U&D

Rosica, dunque, è certo del fatto che Federico e Carola starebbero ancora insieme, anzi che non si sarebbero mai lasciati nonostante i tanti annunci che hanno fatto sui social network nelle settimane passate.

Ad oggi, però, non si sa cosa sta accadendo tra i due ragazzi: anche se erano nello stesso posto qualche giorno fa, poche ore dopo lei è tornata a casa e lo ha fatto da sola.

Nicotera, inoltre, come didascalia del suo ultimo post Instagram ha scelto una frase di un brano dei Queen che recita: "Devo trovare la voglia di andare avanti".

Sono contrastanti, dunque, gli indizi che impazzano in rete sulla coppia che si è formata negli studi di U&D a marzo scorso: alcuni fanno pensare che ci sarebbe un riavvicinamento in corso (o che addirittura non ci sia mai stata la rottura) e altri che la situazione non è cambiata nonostante l'incontro a Roma.

I diretti interessati, inoltre, non stanno facendo nulla per chiarire qual è la loro situazione attuale e questo silenzio potrebbe confermare la teoria dell'esperto di gossip sulla volontà di entrambi di creare chiacchiericcio con mosse studiate ad arte.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Carola e Federico di U&D hanno avuto un incontro un paio di settimane dopo la rottura, e questo è bastato per dare il via ad una serie di chiacchiere ed illazioni sul loro rapporto.

Il tronista e la corteggiatrice erano insieme in un negozio di parrucchieri pochi giorni fa: a documentare il tutto, è stata la titolare dell'attività, nonché colei che ha rifatto il look alla bella Carpanelli.

Nel rivedere i due ragazzi insieme dopo l'addio, tanti fan hanno ricominciato a sperare in un ritorno di fiamma, soprattutto quelli che hanno sempre pensato che il loro sentimento fosse più forte di qualsiasi divergenza caratteriale.

Dopo aver trascorso 24 ore a Roma, però, la giovane è ripartita e da allora si trova nella sua città, quindi lontana da Nicotera e da un possibile ricongiungimento.