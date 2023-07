Non accennano a placarsi le chiacchiere su una coppia di U&D che si è separata un mese fa e dopo un solo anno di matrimonio. Lo scorso 3 luglio, infatti, Amedeo Venza ha svelato a fan e curiosi quello che sarebbe accaduto tra Isabella e Fabio poco prima dell'addio: si vocifera che la dama abbia mandato via l'ormai ex marito dopo aver fatto una serie di investimenti nella città dove si era trasferita con lui, ovvero a Dubai.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Mentre Isabella si sfoga sui social dopo l'addio al cavaliere che ha incontrato a U&D un paio d'anni fa, Amedeo Venza decide di "indagare" sulle cause della separazione che ha lasciato fan e curiosi senza parole.

In una storia che ha postato sul suo profilo Instagram la sera del 3 luglio, l'influencer ha raccontato: "Mi sa che aveva ragione Gemma! Questa fa i drammi ogni volta".

Il pugliese, infatti, ha esordito commentando la foto e la didascalia con la quale Ricci è riapparsa in rete dopo mesi d'assenza, mostrandosi dimagrita e provata dalla rottura con Fabio.

"Perché non racconta che ha investito a Dubai e al momento giusto s'è sbarazzata del marito senza un apparente motivo?", si è chiesto l'esperto di Gossip con un tono decisamente polemico nei confronti della protagonista del Trono Over.

Le frecciatine alla protagonista di U&D

Venza, poi, ha cercato di rispondersi da solo lanciando un'altra frecciatina alla dama di U&D che nell'ultimo mese è stata costantemente al centro del gossip per la sua movimentata vita sentimentale.

"Non lo dirà mai perché essere vittima attira più consensi di chi ricopre il ruolo di carnefice", ha concluso Amedeo nello sfogo social che ha fatto il giro della rete tra il 3 e il 4 luglio.

Insomma, stando a queste indiscrezioni, Isabella non starebbe raccontando tutta la verità su come sono andate le cose tra lei e Fabio da gennaio 2023 a quando hanno ufficializzato legalmente la fine del loro matrimonio.

L'influencer pugliese, però, è quasi certo che sarebbe stata esclusivamente Ricci a voler mettere un punto alla relazione dopo aver centrato una serie di obiettivi personali, in primis quello di portare a termine degli investimenti a Dubai.

In un'intervista che ha rilasciato a Fanpage qualche settimana fa, la protagonista del Trono Over aveva fatto accenno al fatto che continuerà a vivere negli Emirati Arabi anche se la storia con Mantovani si è conclusa, anche perché lì ha comprato una casa che considera il suo "rifugio" invernale.

Possibili ritorni a U&D Over

A quasi un mese di distanza dall'annuncio della separazione, dunque, Isabella e Fabio sono ancora al centro dell'attenzione mediatica per le cause che avrebbero portato a questa drastica decisione.

Nelle interviste che hanno rilasciato le scorse settimane, infatti, i due non hanno voluto rendere pubblici i motivi dell'addio, chiedendo a fan e curiosi di rispettare la loro privacy in un momento così delicato per entrambi.

Gli spettatori, però, non escludono che i tasselli che mancano in questo racconto possano essere svelati nel corso di un'ospitata a U&D dopo l'estate: si fanno sempre più insistenti, infatti, le voci che vorrebbero Ricci e Mantovani pronti ad un faccia a faccia davanti alle telecamere nello studio dove si sono conosciuti e innamorati un paio d'anni fa.

La dama, inoltre, potrebbe riprendere posto nel parterre per la gioia del pubblico e per il malcontento di Gemma Galgani: tra le due, infatti, non c'è mai stata simpatia e Isabella è considerata dalla gente a casa l'antagonista numero uno della veterana del Trono Over, una delle poche che è riuscita a tenerle testa e a zittirla in diverse situazioni.