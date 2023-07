Fouad sbarca sul trono di Uomini e donne dopo l'esperienza da tentatore a Temptation Island 2023? È questa l'ultima indiscrezione che circola sulla prossima edizione del talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi, nuovamente in onda da metà settembre nella fascia del pomeriggio.

Un'edizione che si preannuncia già attesissima dai fan dove, tra i volti in arrivo, potrebbe esserci proprio lo statuario tentatore che in queste settimane ha fatto breccia nel cuore del pubblico e dei fan social del reality show condotto da Filippo Bisciglia.

Da Temptation island a Uomini e donne: Fouad in lizza come nuovo tronista a settembre

Nel dettaglio, il percorso di Fouad all'interno del villaggio delle tentazioni, ha toccato l'apice con la seconda puntata, dove si è messo in gioco per cercare di far breccia nel cuore della fidanzata Gabriela.

I due sono stati protagonisti di una serie di incontri ravvicinati che hanno messo in crisi il fidanzato di Gabriela ed hanno scatenato i fan social del reality show Mediaset.

In tantissimi, infatti, sono rimasti colpiti dalla bellezza e dal modo di fare del giovane tronista, tanto da candidarlo subito come prossimo tronista di Uomini e donne.

'Maria non deluderci', i fan di Uomini e donne chiedono Fouad sul trono

"Maria non deluderci, questo ragazzo merita di approdare sul trono a settembre", ha scritto un commentatore dopo aver visto il giovane Fouad in azione all'interno del villaggio delle tentazioni.

"Direi che siamo tutti d'accordo sul fatto che Fouad debba essere assunto come tronista a Uomini e donne", ha commentato ancora un altro utente sui social.

"Maria e gli autori hanno già il primo tronista della prossima edizione: questo ragazzo merita di diritto di essere uno dei nuovi tronisti di settembre", ha scritto ancora un altro utente dopo averlo visto in scena a Temptation Island.

Alessio Campoli candidato al trono di Uomini e donne

Quale sarà a questo punto la reazione di Maria De Filippi e degli autori di Uomini e donne?

Tenendo conto che, già in passato diversi ex volti di Temptation Island solo approdati sul trono del programma di Canale 5, non si esclude che il nome di Fouad possa essere preso realmente in considerazione come prossimo tronista.

Tra gli altri nomi che sono circolato in queste ultime settimane, spicca anche quello di Alessio Campoli, ex corteggiatore della passata edizione.

Dopo la fallimentare storia d'amore con Angela Nasti e il rifiuto di Lavinia Mauro al rush finale, Alessio Campoli potrebbe mettersi in gioco come tronista [VIDEO] in studio a Uomini e donne, per provare a cercare la sua vera anima gemella.