Le registrazioni di U&D sono in pausa e non riprenderanno prima della fine di agosto, quindi i fan devono accontentarsi delle segnalazioni e degli avvistamenti che vengono fatti ai protagonisti del cast durante le vacanze. In queste ore, ad esempio, Riccardo Guarnieri è finito al centro del Gossip per un presunto nuovo amore: il cavaliere è stato paparazzato in diverse occasioni in compagnia di Gabriella, che sarebbe la sua ultima fiamma. Il blogger Pugnaloni crede poco al fatto che il pugliese non tornerà in studio dopo l'estate e con un pungente commento ha messo d'accordo gran parte del pubblico del dating-show.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Riccardo di U&D avrebbe trovato l'amore con una ragazza di nome Gabriella: è questo il gossip che sta impazzando sul web da domenica 2 luglio e che il diretto interessato non ha ancora smentito.

Come ha documentato Deianira su Instagram, di recente il cavaliere del Trono Over è stato visto e fotografato sempre in compagnia della stessa persona, una castana che gli avrebbe rubato il cuore.

In base alle segnalazioni che sono arrivate all'influencer Marzano, Guarnieri si sarebbe fidanzato da qualche settimana e lo confermerebbero gli atteggiamenti affettuosi che ha avuto con la giovane sia a cena che ad un matrimonio al quale hanno partecipato come coppia.

"Si baciavano e si chiamavano amore", ha raccontato un'invitata alle nozze che ha anche condiviso uno scatto che ha fatto di nascosto ai neo piccioncini.

Il parere di chi guarda U&D

La notizia del presunto nuovo amore di Riccardo, dunque, in queste ore ha fatto il giro della rete scatenando i commenti di chi guarda U&D.

Anche se le foto che stanno circolando su Guarnieri e Gabriella sono abbastanza inequivocabili (soprattutto quelle in cui si tengono per mano ad un matrimonio), sono in pochi a credere che questo rapporto andrà avanti a lungo.

A riassumere il parere di molti fan del dating-show, è stato il blogger Pugnaloni che su Instagram ha scritto: "Era ora. Ma ci vuole veramente pochissimo a sfidanzarsi e ad essere single per tornare in tv".

L'opinione di gran parte del pubblico, dunque, è che difficilmente il cavaliere del Trono Over rinuncerà a partecipare all'edizione 2023/2024 del programma di Maria De Filippi, soprattutto sapendo che la redazione lo vorrebbe riconfermare nel parterre per l'ennesimo anno consecutivo.

Chi va e chi resta a U&D

Fan e curiosi, dunque, sono quasi convinti del fatto che a fine agosto Riccardo sarà in studio per registrare le prime puntate della nuova edizione di U&D, quelle che saranno trasmesse su Canale 5 a partire da lunedì 18 settembre.

La presunta relazione con Gabriella (così si chiamerebbe la nuova fiamma del protagonista del dating-show), dunque, non dovrebbe mai essere confermata da Guarnieri se spera di poter rientrare nel cast 2023/2024 del programma di Maria De Filippi.

Da quando sono apparse in rete le foto delle serate che ha trascorso in compagnia di una ragazza castana, il pugliese non si è ancora esposto per commentarle: in passato, infatti, il personal trainer ha smentito quasi immediatamente tutti i gossip che lo volevano in coppia con qualcuno di esterno al parterre.

Qualora le ultime indiscrezioni dovessero trovare riscontri nella voce del diretto interessato, vorrebbe dire che anche Riccardo ha ritrovato il sorriso dopo anni di tira e molla con Ida Platano. Quest'ultima è felicemente fidanzata con Alessandro Vicinanza dallo scorso novembre, ovvero da quando ha lasciato Uomini e donne con lui e non vi ha più fatto ritorno se non in qualità di ospite di una sola puntata.