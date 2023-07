Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 10 al 14 luglio, rivelano che le cose inizieranno a mettersi decisamente male per Lara. A quanto pare infatti l'eccessivo affetto di Ida verso il piccolo Tommy insospettirà Roberto, mentre Silvana farà alcune interessanti rivelazioni a Marina.

Nel frattempo Rossella sarà sempre più in difficoltà, mentre Luca accetterà l'offerta da parte di Giulia. Per finire Viola si troverà "costretta" a confessare ad Eugenio che il loro rapporto è al capolinea.

Un posto al sole, puntate dal 10 al 14 luglio: l'affetto di Ida per Tommy mette Ferri in allarme

Ci sono importantissime novità in merito alla storyline del piccolo Tommy. A quanto pare il castello di bugie costruito da Lara (Chiara Conti) potrebbe presto crollare miseramente. Nelle prossime puntate, Silvana inizierà a ricordare gli eventi che portarono al suo ingiusto licenziamento. In particolare Marina (Nina Soldano) chiederà alla governante di raccontarle precisamente tutto quello che accadde in quei giorni, ma non è tutto.

L'eccessivo affetto di Ida (Marta Anna Borucinska) per Tommaso inizierà a generare sospetti e spingerà Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) a fare alcune domande a Lara in merito a questa nuova misteriosa baby-sitter.

Un nuovo inquilino alla Terrazza

Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Nunzio (Vladimir Randazzo) vivranno il loro rapporto con sentimenti alquanto contrastanti. Questa nuova situazione finirà per influire negativamente sulla vita professionale dei due ragazzi, così Cammarota finirà per sfogare la sua rabbia con Samuel (Samuele Cavallo), mentre per la dottoressa Graziani le cose si metteranno anche peggio.

Ross apparirà sempre più distratta sul lavoro e questo finirà per influire negativamente sul rapporto, già di per sé conflittuale con il nuovo primario Luca De Santis (Luigi Di Fiore). Quanto a quest'ultimo è prevista una novità importante, a quanto pare infatti l'uomo accetterà con entusiasmo la proposta di Giulia di trasferirsi momentaneamente alla Terrazza.

Un posto al sole, trame 10-14 luglio: Eugenio si ubriaca

Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) decideranno di invitare a pranzo Eugenio (Paolo Romano) e Viola (Ilenia Lazzarin) per parlare delle vacanze, tuttavia la giornata si rivelerà un fallimento. La figlia di Ornella apparirà infatti distante e annoiata dai loro discorsi e il disagio sarà percepibile a tutti gli invitati.

Nicotera, davanti all'ennesimo segnale di distacco di sua moglie, si prenderà una sbronza e affronterà la donna, a cui chiederà, una volta per tutte, di essere chiara sui suoi sentimenti. Davanti all'inaspettata reazione del marito, Viola non potrà fare altro che ammettere che la loro relazione è ormai in crisi.