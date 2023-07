Riccardo Guanieri è uno dei volti più chiacchierati di Uomini e Donne. Sabato 1° luglio, Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione: il cavaliere pugliese potrebbe avere una fidanzata. Nel dettaglio, Riccardo è stato avvistato a cena con una donna. Ma non è tutto, pare che i due abbiano preso parte a un matrimonio insieme e nel mezzo dell'evento si siano scambiati dei baci e si siano chiamati più volte con dei nomignoli romantici.

La segnalazione di Marzano

Nella giornata del 1° luglio, Deianira Marzano ha postato tra le stories di Instagram una segnalazione riguardante Riccardo Guarnieri: una ragazza ha inviato una foto che ritrae lo storico volto di Uomini e donne a cena con una ragazza.

In un seconda segnalazione, l'esperta di gossip ha spiegato di avere ricevuto delle informazioni sulla ragazza: pare che la donna in compagnia di Guarnieri, si chiami Gabriella. Ma non è tutto, perché i due avrebbero preso parte a un matrimonio lo scorso 30 giugno in una masseria pugliese e Riccardo si sarebbe scambiato dei teneri baci con la donna della foto. Inoltre i due per tutto il tempo si sarebbero chiamati "amore".

Per il momento il diretto interessato non ha confermato né smentito il rumor sul suo status sentimentale.

Il percorso di Riccardo Guanieri a U&D

Riccardo Guarnieri si è fatto conoscere dal pubblico del piccolo schermo grazie a Uomini e Donne. Il cavaliere pugliese è finito più volte al centro dello studio per la conoscenza con Ida Platano: i due si sono frequentati varie volte e hanno anche partecipato a Temptation Island.

Durante il periodo di lockdown, la coppia sembrava essere proiettata verso le nozze ma qualcosa è andato storto. Successivamente Guarnieri aveva avviato una frequentazione lontano dal dating show di Maria De Filippi con Roberta Di Padua, ma anche in questo caso le cose non sono andate nel migliore dei modi. Lo scorso anno, il cavaliere ha riallacciato i rapporti con l'ex Platano ma alla fine i due hanno preso due strade differenti: attualmente Ida è impegnata con Alessandro Vicinanza.

Riccardo quest'anno ha avviato una conoscenza con Gloria, ma ha deciso di interromperla poiché lei correva troppo mentre lui voleva andarci con i piedi di piombo.

U&D: dubbi sulla presenza del cavaliere pugliese

Nel caso in cui Riccardo Guanieri si fosse realmente fidanzato potrebbe non tornare a Uomini e Donne. D'altronde se fosse riuscito a trovare l'amore lontano dai riflettori non avrebbe alcun senso la sua presenza per conoscere altre donne.

Ad oggi la sua presenza è in forte dubbio all'interno del dating show di Maria De Filippi. Tuttavia, non è escluso che potrebbe anche trattarsi di un semplice flirt estivo.