Diverse novità saranno al centro delle nuove puntate di Terra Amara che il pubblico avrà modo di seguire tra poche settimane sui teleschermi di Canale 5. Le trame turche della soap opera evidenziano che Gulten Taskin (Selin Genc) e Cetin Cicergi (Aras Senol) riusciranno a coronare il loro sogno d'amore dopo aver superato molte peripezie.

Terra amara, anticipazioni: le nozze di Gulten e Cetin

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane di messa in onda in Italia rivelano che ci saranno fiori d'arancio per una coppia.

Tutto inizierà quando Zuleyha (Hilal Altinbilek) prenderà il posto della defunta Hunkar nella direzione della tenuta dopo aver ricevuto il nullaosta da parte di Demir. La protagonista si getterà a capofitto nella sua nuova mansione nonostante sia ancora profondamente addolorata per la morte di Yilmaz. In onore della suocera scomparsa, Zuleyha deciderà di organizzare il matrimonio in comitiva per permettere agli abitanti di Cukurova in difficoltà di sposarsi a spese della famiglia Yaman. Anche Gulten e Cetin decideranno di partecipare alle nozze nonostante non abbiano difficoltà economiche. Pertanto, i due ragazzi diventeranno marito e moglie circondanti dall'affetto di Gaffur, Saniye, Fadik e Fekeli.

Zuleyha e Ali Rahmet testimoni dei due sposi

Nelle prossime puntate di Terra amara, in programma a breve su Canale 5, Zuleyha e Ali Rahmet saranno i testimoni di Cetin e Gulten che si scambieranno i voti nuziali al termine di uno sposalizio sontuoso. Il giovane riuscirà ad avvicinarsi alla sposa durante la prima notte di nozze.

La sorella di Gaffur infatti si lascerà andare alla passione dopo aver superato le difficoltà causate dalla violenza subita da parte di Ercument, il cugino di Demir (Murat Unalmis). Tuttavia, non tutti potranno partecipare alla gioia di Cetin e Gulten.

Fadik abbandonata sull'altare da Rasit

Oltre Fikret Fekeli sempre più preso a portare a termine la vendetta contro il fratellastro Demir, una donna piangerà a dirotto in quanto abbandonata sull'altare.

Rasit infatti non si presenterà allo sposalizio con Fadik, tanto da sembrare svanito nel nulla. Di conseguenza, la domestica si sentirà ingannata finendo per prendersela con sé stessa per aver creduto alle promesse d'amore fatte dall'ex complice di Hatip. Zuleyha a questo punto cercherà di rincuorare la ragazza invitandola a non piangere per quello che le ha fatto Rasit. Un consiglio che Fadik accetterà più che volentieri visto che si unirà ai festeggiamenti di Cetin e Gulten.

La soap opera "Terra amara" è trasmessa da lunedì alla domenica su Canale 5 mentre in diretta streaming oppure in modalità on demand sulla piattaforma streaming "Mediaset Play Infinity".