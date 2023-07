"Basta trash o è fuori da U&D", sarebbe questo l'ultimatum che Pier Silvio Berlusconi avrebbe imposto a Tina Cipollari poco prima dell'inizio delle riprese della nuova edizione. Il settimanale Nuovo Tv, infatti, fa sapere che l'opinionista potrebbe non essere riconfermata proprio a causa dei cambiamenti che il presidente Mediaset sta apportando alla maggior parte dei programmi che vanno in onda sulla sua rete: tanti fan sono intanto contrariati dal rumor sul possibile addio della vampa al dating-show.

Aggiornamenti sulla prossima stagione di U&D

Il futuro di Tina da opinionista di U&D sarebbe tutt'altro che certo: non accennano a placarsi, infatti, le voci sulla possibile non riconferma della donna romana nel cast dell'edizione 2023/2024 del programma Mediaset, quella che debutterà in tv lunedì 11 settembre.

A mettere a rischio Cipollari, sarebbero i suoi comportamenti sopra le righe davanti alle telecamere: da qualche mese, infatti, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di ridimensionare o addirittura di far sparire il trash dai programmi Mediaset e la bionda vamp potrebbe farne le spese.

Stando a quello che riporta la rivista Nuovo Tv in questi ultimi giorni di luglio, per avere la certezza di partecipare alle nuove puntate del dating-show, Tina dovrebbe placarsi e garantire alla redazione e alla rete che cercherà di limitare le sue sfuriate in studio.

Il parere di chi guarda U&D

Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, però, specifica che Maria De Filippi non vorrebbe mai rinunciare a Tina e ai siparietti che regala da anni ai telespettatori, in poche parole sarebbe dalla sua parte.

Da quando in rete si è sparsa la voce della possibile "cacciata" dell'opinionista dal cast di U&D, in tantissimi hanno deciso di esporsi sui social network per protestare e per schierarsi con lei.

"Questa cosa è fuori da ogni logica, Canale 5 cerca il 10% di share", ha commentato un fan su Twitter dopo aver appreso l'indiscrezione sul futuro in bilico di Cipollari.

"Tina è Tina. Va bene agli altri programmi, ma a Uomini e donne no", "Maria non lo permetterà mai", "Lei non si tocca, ci piace così", "U&D senza Tina e gli show con Gemma non ha senso", "E noi cosa vediamo per tutto l'inverno?", questi sono altri pareri contrariati di chi si augura che Pier Silvio Berlusconi non metta mano anche nelle dinamiche del popolare dating-show, arrivando a ridimensionare le liti e i comportamenti di chi vi partecipa.

Conto alla rovescia per il ritorno di U&D

Sono tanti e a tratti contrastanti i pareri che la gente sta esprimendo su Tina e sul suo futuro a U&D: da un lato c'è chi teme un ridimensionamento o addirittura una sua "cacciata", dall'altro chi è certo che Maria De Filippi non rinuncerebbe mai ad uno dei personaggi che contribuiscono da anni agli ascolti record del suo format.

Se Cipollari sarà ancora opinionista del dating-show (e soprattutto se si comporterà sempre allo stesso modo o limiterà urla e discussioni con dame, cavalieri e tronisti), lo si saprà con certezza soltanto quando cominceranno le registrazioni della nuova edizione del programma di Canale 5.

Le anticipazioni che trapeleranno dagli Elios l'ultima settimana di agosto, infatti, sveleranno il cast 2023/2024 dei troni Classico e Over ma anche le dinamiche delle prime puntate (in onda dall'11 settembre).

Si parla di tante riconferme nel parterre (da Gemma a Riccardo, da Armando a Roberta), di volti nuovi ma anche di qualche possibile ritorno: da mesi, infatti, sul web circolano voci sui probabili rientri in studio di protagonisti storici del format come Giorgio Manetti, Barbara De Santi e Anna Tedesco.