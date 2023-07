Continua a far discutere del futuro di Tina Cipollari a Uomini & Donne: il numero di Nuovo Tv uscito il 25 luglio sostiene che Pier Silvio Berlusconi avrebbe dato una specie di ultimatum all'opinionista, invitandola a limitare le discussioni trash in studio per evitare una "cacciata" dal cast.

Altri giornalisti però fanno sapere che Maria De Filippi non rinuncerebbe mai alla sua opinionista, tanto che l'avrebbe già riconfermata per le puntate che saranno registrate da fine agosto.

Aggiornamenti sulla protagonista di U&D

Pier Silvio Berlusconi ha deciso di cambiare un bel po' di cose in vista della prossima stagione tv, ed è partito rivoluzionando alcuni programmi di punta di Mediaset.

Oltre a non riconfermare conduttori storici alla guida di format giornalistici (Barbara d'Urso a Pomeriggio 5 e Belen Rodriguez a Le iene), il dirigente della rete del Biscione vuole eliminare il "trash" dalle trasmissioni che andranno in onda su Canale 5, Italia 1 e Rete 4.

Per questo motivo, l'ultimo numero della rivista Nuovo Tv dedica la copertina a Tina Cipollari e al suo futuro nel cast di U&D: secondo il giornale di Gossip, infatti, l'opinionista avrebbe ricevuto un vero e proprio ultimatum dai "piani alti".

Gli addetti ai lavori, dunque, avrebbero chiesto alla bionda vamp di ridimensionare le sue sfuriate davanti alle telecamere, riducendo al minimo le liti e le urla all'interno degli studi Elios.

Il parere della presentatrice di U&D

"Tina, basta trash o vai a casa pure tu", è questo il titolo che campeggia in copertina su Nuovo Tv del 25 luglio. La rivista diretta da Riccardo Signoretti, inoltre, fa sapere che Pier Silvio Berlusconi avrebbe preso di mira l'opinionista di U&D e i suoi comportamenti eccessivi davanti alle telecamere.

Stando a questa indiscrezione, se la vamp non dovesse cambiare nulla del suo modo di fare nella prossima edizione del dating-show, il dirigente Mediaset potrebbe mandarla via. "Il pubblico e Maria De Filippi sono con lei: guai a chi la tocca", fa sapere ancora il settimanale che in queste ore è tornato ad occuparsi del futuro di Cipollari nel cast del programma pomeridiano di Canale 5.

Tina, dunque, potrebbe contare sul supporto della padrona di casa e sull'enorme affetto dei telespettatori, gli stessi che in questi giorni si sono esposti per dirsi contrariati dalle voci di addio della romana alla trasmissione della quale è assoluta protagonista da tanti anni.

La versione della commentatrice di U&D

Prima che Nuovo Tv riportasse il rumor sull'ultimatum che le avrebbe posto Berlusconi Jr, Tina Cipollari aveva rassicurato fan e curiosi sul suo futuro televisivo. Nel corso di una serata alla quale ha partecipato in questi giorni, la vamp ha risposto così a chi le ha chiesto se a settembre sarà ancora opinionista di U&D: "Io penso di esserci ancora. Le voci ci sono sempre, ma non ho ricevuto nessun avvisto a riguardo".

La diretta interessata, dunque, ha smentito i gossip che la volevano prossima all'addio per mano di Berlusconi, ma non ha rilasciato dichiarazioni su come si comporterà quando riprenderanno le registrazioni. Soltanto leggendo le anticipazioni di fine agosto si scoprirà se Tina sarà sempre la stessa oppure se ridimensionerà i suoi comportamenti per non far arrabbiare i "piani alti".

Maria De Filippi, comunque, è disposta a correre il rischio pur di non dover rinunciare ad una vera e propria colonna del suo dating-show: la romana è un punto di riferimento sia per i componenti del cast che per i telespettatori, gli stessi che in questi mesi stanno sentendo la sua mancanza in tv e non vedono l'ora che inizi l'edizione 2023/2024.