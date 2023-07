Manca poco più di un mese all'inizio dell'edizione 2023/2024 di Uomini e donne. Oggi, mercoledì 26 luglio, Lorenzo Pugnaloni ha anticipato che le registrazioni del dating-show ripartiranno il 30 e 31 agosto, per poi essere trasmesse in tv dall'11 settembre. Il blogger, inoltre, ha smentito le voci di crisi che stanno circolando su Ida e Alessandro, ma ha inserito la coppia nella lista dei possibili ospiti del programma al rientro dalle vacanze.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e Donne

"Lollo Magazine", il blog fondato e gestito da Lorenzo Pugnaloni, in queste ore ha dato una serie di interessanti anticipazioni sulla prossima stagione di Uomini e Donne.

Come si è vociferato in questi mesi, le registrazioni del dating-show ricominceranno l'ultima settimana di agosto: il blogger fa sapere che, salvo cambi di programma stabiliti dalla redazione o dalla rete, le prime riprese dell'edizione 2023/2024 si svolgeranno mercoledì 30 e giovedì 31 del prossimo mese.

Manca poco, dunque, alla diffusione dei primi spoiler ufficiali sul cast e sulle dinamiche con le quali il format di Maria De Filippi tornerà a far compagnia ai telespettatori dopo una lunghissima assenza: l'ultima puntata che è andata in onda prima della pausa estiva, infatti, risale all'inizio di maggio (anche se nei 15 giorni successi è stato trasmesso "il meglio di").

Chi va e chi resta a Uomini e Donne

Nell'articolo che ha dedicato alle prime registrazioni di Uomini e Donne 2023/2024, Pugnaloni si è occupato anche di una coppia che nell'ultimo periodo è finita al centro del Gossip per una presunta crisi.

Ad oggi, 26 luglio, il blogger esclude che tra Ida e Alessandro si sia rotto qualcosa: anche se non si fanno vedere insieme da un po' e non si scambiano dediche sui social da circa due settimane, i due sarebbero ancora fidanzati.

Lorenzo, però, ha avallato in parte una teoria che molti fan del dating-show hanno sposato ultimamente: Platano e Vicinanza non starebbero smentendo i rumor sul loro rapporto per poter tornare in studio a fine estate.

Il ragazzo che per tutta la stagione tv fornisce anticipazioni dettagliate sul format di Maria De Filippi, dunque, sostiene che la dama e il cavaliere non avrebbero bisogno di fingere una crisi per assicurarsi un invito da parte della redazione.

"Sono stati ospiti tante volte per raccontare del loro rapporto", ha spiegato Pugnaloni sul suo magazine.

I dubbi sulla conferma di Tina a Uomini e Donne

Anche se al momento esclude una crisi o una rottura tra Ida e Alessandro, il blogger fa sapere che i due potrebbero essere ospiti di una delle prime registrazioni del dating-show per parlare delle loro prima estate da innamorati.

La coppia potrebbe ritrovarsi un'altra volta faccia a faccia con Riccardo Guarnieri (ex fidanzato di lei), vicinissimo all'ennesima riconferma nel parterre del Trono Over nonostante le segnalazioni che lo vogliono legato ad una concittadina di nome Gabriella.

In questi giorni, però, si sta facendo un gran parlare anche di Tina e della sua riconferma a Uomini e Donne che sarebbe a rischio.

Da quando Pier Silvio Berlusconi ha deciso di eliminare il "trash" dai programmi Mediaset, c'è chi ha ipotizzato un ridimensionamento o addirittura un allontanamento dell'opinionista che è nota soprattutto per le sue sfuriate davanti alle telecamere.

Voci ancora da verificare, però, sostengono che Maria De Filippi non rinuncerebbe mai a Cipollari e agli show che regala al pubblico, quindi il suo ritorno a settembre non dovrebbe essere in discussione. Per quanto riguarda il comportamento della vamp, invece, a fine agosto si scoprirà se sarà sempre lo stesso o se si limiterà per non far arrabbiare i "piani alti".