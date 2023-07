Un altro domani chiude in anticipo e si appresta a salutare il pubblico di Canale 5. L'appuntamento con la soap opera, che ha debuttato la scorsa estate in daytime, si avvia verso il gran finale per la gioia dei fan che in queste settimane hanno assistito a un sostanziale raddoppio in daytime.

Perché i vertici Mediaset hanno scelto di affrettare i tempi, così da poter "sbarazzarsi" della soap prima del mese di settembre, quando inizierà la consueta programmazione autunnale.

Mediaset chiude in anticipo la soap opera Un altro domani su Canale 5

La chiusura di Un altro domani arriverà in anticipo rispetto al previsto.

La soap opera, che ha tenuto compagnia per tutto l'anno al pubblico del pomeriggio di Canale 5, arriverà al gran finale entro il prossimo agosto.

Una chiusura anticipata da parte di Mediaset, che in questi mesi estivi ha scelto di raddoppiare gli appuntamenti con la soap opera per giungere al più presto al capolinea.

Così nel daytime feriale si è scelto di trasmettere due episodi al giorno, mentre al sabato e alla domenica sta andando in onda un appuntamento singolo.

Entro agosto il gran finale della soap opera Un altro domani su Canale 5

In questo modo si intende affrettare il finale della soap, che in questi mesi di programmazione non ha brillato dal punto di vista auditel.

Proprio gli ascolti insoddisfacenti hanno spinto i vertici Mediaset ad accelerare la chiusura della soap, così da poter liberarsi del prodotto entro fine agosto.

In questo modo a partire da settembre la fascia oraria che va dalle 16:45 alle 17:30 circa passerà nelle mani di una tra La Promessa e My home my destiny, le due nuove soap estive di Canale 5 che stanno registrando ottimi ascolti in daytime, con una media che si aggira tra il 19 e il 22% di share.

Le anticipazioni sulle ultime puntate di sempre di Un altro domani rivelano che ci sarà spazio per la vendetta di Carmen.

Carmen si vendica per la morte di Ines: anticipazioni Un altro domani ultime puntate

La donna sarà provata dalla morte di mamma Ines e a quel punto deciderà di mettersi all'opera per cercare di scoprire il nome della persona che ha fatto del male alla donna.

Le sorprese non mancheranno e dopo una serie di accurate indagini, Carmen si renderà conto che dietro l'omicidio si cela lo zampino di Patricia.

È lei la responsabile dell'assassino di Ines e a quel punto si arriverà allo scontro finale tra le due donne: Carmen si dirà pronta a vendicarsi e a togliere la vita alla sua rivale.