Continuano le avventure dei personaggi di Un posto al sole. Nelle ultime due puntate della settimana del 27 e 28 luglio ci saranno diverse novità tra litigi, tradimenti e confidenze amorose.

Quando Manuel si presenterà da Raffaele per giocare insieme ad Antonio, porterà con sé un'arma pericolosa. Successivamente, i due bambini finiranno per bisticciare. Ada chiederà il supporto di Rossella per cercare di conquistare Nunzio, mentre Samuel finirà per cedere al corteggiamento serrato di Micaela.

Alberto pretenderà che le gemelle paghino gli affitti arretrati.

Intanto si infittirà il mistero legato al neonato Tommaso. Marina verrà scoperta da Ida mentre sarà sul punto di impossessarsi di un oggetto del bambino.

Anticipazioni Un Posto al sole, puntata 27 luglio: Antonio e Manuel in pericolo

La situazione a Palazzo Palladini inizierà a complicarsi. Tutto avrà inizio quando Antonio si metterà in contatto con l'amico Manuel, chiedendogli di andare a giocare da lui a casa di nonno Raffaele. Il figlio di Rosa e Damiano accetterà di buon grado, ma finirà per portare con sé una pistola che ha preso dal borsone di Eduardo Sabbiese. Sarà così che i due bambini rischieranno di correre un pericolo.

Determinata ad andare fino in fondo in merito alla paternità di Tommaso, Marina dovrà procurarsi qualcosa del neonato per farne analizzare il DNA.

Ma proprio quando Giordano sarà in procinto di prendere un oggetto verrà notata da Ida. Senza esitare, la babysitter correrà da Lara per metterla al corrente dell'accaduto. Cosa farà Martinelli a questo punto?

Nel frattempo, Samuel prenderà le distanze da Micaela, rifiutando di stare con lei. Tuttavia, il giovane finirà per cedere alle sue provocazioni.

Spoiler Un Posto al sole, 28 luglio: Samuel si lascia andare con Micaela, lite tra Antonio e Manuel

Nell'appuntamento di venerdì 28 luglio di Un Posto al sole ci sarà spazio per una resa dei conti. Samuel, dopo l'incontro passionale con Micaela, si sentirà in colpa per aver tradito la fidanzata, perciò cercherà di confidarsi con qualcuno.

Aria di confidenze sentimentali anche all'ospedale San Filippo. L'infermiera Ada non esiterà a rivelare alla dottoressa Rossella di avere un debole per Nunzio Cammarota, chiedendole di aiutarla ad avvicinarsi al ragazzo.

Manuel e Antonio avranno un litigio che metterà a rischio la loro amicizia. Intanto Alberto Palladini tornerà alla carica, deciso a farsi pagare l'affitto di casa dalle gemelle Cirillo. Questa volta l'avvocato ne parlerà direttamente con Serena, invitandola a rimproverare le sorelle per gli arretrati accumulati.