Le anticipazioni di Un posto al sole nella settimana 3-7 luglio 2023 rivelano che ci sarà spazio per le novità legate alla vita sentimentale e professionale di Rossella.

La ragazza continuerà a essere al centro delle dinamiche della soap opera dopo l'ennesimo avvicinamento con Nunzio.

Occhi puntati anche su Renato, che dopo essersi preso un grande spavento verrà dimesso dall'ospedale.

Rossella in difficoltà in ospedale: anticipazioni Un posto al sole al 7 luglio

Le anticipazioni di Un posto al sole nella settimana 3-7 luglio 2023 rivelano che Rossella sarà al centro delle trame, dato che si ritroverà alle prese con un momento difficile della sua vita.

La dottoressa dovrà fare i conti con un clima sempre più intollerabile all'interno del posto di lavoro, dovuto in primis ai modi di fare del nuovo primario, che sembra non avere una grande stima nei suoi confronti.

Luca non perderà occasione per mettere in discussione l'operato di Rossella all'interno dell'ospedale, mettendola costantemente in difficoltà e scatenando anche la sua rabbia.

Anche i genitori della ragazza si renderanno conto che c'è qualcosa che non va nella vita lavorativa della figlia e proveranno a darle una mano.

Rossella bacia Nunzio: anticipazioni Un posto al sole al 7 luglio

Proprio questa situazione di crisi porterà Rossella a lasciarsi nuovamente andare con Nunzio.

Gli spoiler delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che i due ragazzi si ritroveranno ad avere un'accesa discussione dovuta alle ingerenze della dottoressa nella vita privata del suo amico.

Tale scontro, però, finirà per riaccendere la fiamma della passione tra i due: tra Rossella e Nunzio scatterà un nuovo bacio, col quale la dottoressa Graziani finirà per tradire ancora una volta il suo compagno.

Le anticipazioni di Un posto al sole fino al 7 luglio 2023 rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Renato Poggi.

Renato è fuori pericolo: anticipazioni Un posto al sole al 7 luglio 2023

Dopo essere stato ricoverata d'urgenza in ospedale, verrà dichiarato fuori pericolo e potrà così tornare a casa.

In questo modo Renato e i suoi familiari potranno tirare un sospiro di sollievo, compresa la sua ex moglie Giulia preoccupata per le sue sorti.

Alla fine tutto andrà per il verso giusto e dopo lo spavento provato in seguito al malore, Renato potrà rimettere piede a casa e tornare alla vita di tutti i giorni.

Le trame della soap opera rivelano che ci sarà spazio anche per i dubbi di Clara nei confronti di Eduardo. Il motivo? L'uomo verrà coinvolto in una indagine della polizia, che coinvolgerà anche la stessa Clara e perfino Rosa. Per tale motivo le due donne si renderanno conto che Eduardo non è la persona che dice di essere e vorranno vederci chiaro sul suo conto.